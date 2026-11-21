जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होने के बाद जिन वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है, वे आज व कल आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र व मतदेय स्थल पर बीएलओ व सुपरवाइजर उपस्थित रहेंगे।

चार दिन विशेष अभियान चलाने का निर्णय जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया है। इस पर 16 दिसंबर तक आपत्ति व दावे मांगे गए हैं। लोग आसानी से आपत्ति व दावे कर सकें, इसके लिए इस माह 21 व 22 नवंबर एवं 28 व 29 नवंबर को चार दिन विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

फार्म संख्या छह भरकर जमा करें इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र में बने मतदेय स्थलों पर बीएलओ सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। जिले में रहने वाले जिन व्यक्तियों की उम्र एक जनवरी 2027 को 18 साल पूरी हो रही है, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फार्म संख्या छह भरकर जमा कर सकते हैं।