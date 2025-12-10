Language
    गाजियाबाद में SIR के पहले चरण में दो दिन बाकी, 58.37 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म का हुआ डिजिटाइजेशन

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं द्वारा जमा किए गए फॉर्म का डिजिटाइजेशन शामिल है। मंगल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। इसके तहत मतदाताओं द्वारा जमा किए जा रहे फार्म का डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है।

    जिले में मंगलवार तक कुल 58.37 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। एसआइआर के पहले चरण को पूरा होने में दो दिन का समय शेष है, ऐसे में शत प्रतिशत फार्म का डिजिटाइजेशन होना मुश्किल है।

    मंगलवार तक लोनी विधानसभा क्षेत्र में 63.06 प्रतिशत, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 65.83 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में 63.89 प्रतिशत, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 44.18 प्रतिशत और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 75.08 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म डिजिटाइज हो चुके हैं।

    जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 28,37,991 मतदाताओं का नाम एसआइआर कार्यक्रम से पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं। एसआइआर कार्यक्रम के तहत मंगलवार तक जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 62,214 मतदाता मृतक मिले हैं।

    4,73,131 मतदाता अपने पते पर अब नहीं रहते हैं, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। 3,99,224 मतदाता ऐसे हैं, जो कि अब स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। जिले के 27,128 मतदाताओं का नाम पहले से ही दूसरी जगह मतदाता सूची में दर्ज मिला है। 49,829 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

    विधानसभा का नाम कुल मतदाता मृतक अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता डुप्लीकेट वोटर अन्य
    लोनी 5,32,755 9,847 85,796 47,145 3,071 21,105
    मुरादनगर 4,59,698 12,032 46,799 77,429 5,444 5,823
    साहिबाबाद 10,42,469 20,987 2,13,446 1,93,702 9,867 10,956
    गाजियाबाद 4,68,304 10,606 87,036 58,151 4,394 8,221
    मोदीनगर 3,34,765 8,742 40,054 22,797 4,352 3,724
    कुल 28,37,991 62,214 4,73,131 3,99,224 27,128 49,829