बिजली बिल कम करने के लिए UPNEDA ने बनाई योजना, विकास भवन में जल्द लगेगा सोलर प्लांट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विकास भवन में बिजली का भार कम करने के लिए 35 किलोवाट का सोलर प्लांट नए साल के आरंभ में ही लगाया जाएगा।

इसके लिए यूपीनेडा द्वारा सर्वे पूरा करा लिया गया है। सोलर प्लांट लगाने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोलर प्लांट लगने के बाद विकास भवन में बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा।

विकास भवन में विभिन्न विभाग के कार्यालय हैं

विकास भवन में पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभाग के कार्यालय हैं। यहां पर विद्युत भार अधिक होने के कारण पूर्व में बिजली के पैनल में आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं।

इसके बाद सभी कार्यालयों के लिए अलग-अलग बिजली का मीटर लगाने की व्यवस्था की गई, जिससे कि परेशानी न हो। अब इस कार्यालय में बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की गई है। यूपीनेडा के परियोजना निदेशक जावेद खान ने बताया कि विकास भवन में बिजली की खपत को कम करने के लिए लगने वाले सोलर प्लांट की देखरेख का जिम्मा भी कंपनी को सौंपा जाएगा।