गाजियाबाद में वाहन बाजार में उछाल: अक्टूबर में 19 हजार से ज्यादा गाड़ियां बिकीं, 56 करोड़ रुपये का राजस्व मिला
गाजियाबाद में त्योहारी सीजन और जीएसटी दरों में कमी से वाहन बाजार में उछाल आया है। अक्टूबर में 19 हजार से ज्यादा गाड़ियां बिकीं, जिससे आरटीओ को लगभग 56 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा की छूट दी। डीलरों के अनुसार, दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों में ग्राहकों की रुचि अधिक रही।
लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। त्योहारी सीजन और जीएसटी दरों में कमी का सीधा असर अब वाहन बाजार पर देखने को मिल रहा है। आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर माह में 19 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई है, जो पिछले महीनों की तुलना में दोगुनी रही। इस दौरान विभाग को करीब 56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर माह में पंजीकृत हुए 19,234 वाहनों में से 13,358 दोपहिया, 4,393 चारपहिया, 308 मोटर कैब और 260 ई-रिक्शा आदि शामिल हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत ग्राहकों को 17 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक की छूट दी गई है।
वहीं, अगस्त माह में जहां केवल 9,047 वाहनों की बिक्री हुई थी, वहीं सितंबर में यह आंकड़ा 7,848 वाहनों का था। लेकिन अक्टूबर में बिक्री में तेजी आई और वाहन बाजार ने नई रफ्तार पकड़ ली। एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 22 सितंबर से जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद से वाहन खरीद में उछाल देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों ने नई गाड़ियां खरीदने को शुभ माना, जिससे बिक्री में वृद्धि हुई। वहीं, वाहन डीलरों का कहना है कि इस बार ग्राहकों की रुचि विशेष रूप से दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रही। वहीं, चारपहिया वाहनों की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई।
