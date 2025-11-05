WHO के सर्वे में टीकाकरण को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही उजागर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

मदन पांचाल, गाजियाबाद। डब्ल्यूएचओ के सर्वे ने नियमित टीकाकरण को लेकर शहर में तैनात चिकित्सकों की पोल खोल दी है। खास बात यह है कि सीएमओ के साथ जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डीएम को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि बच्चों के भविष्य को लेकर शहर में तैनात चिकित्सक बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित टीकाकरण की स्थिति संतोषजनक हैं।

वहीं पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति चिंताजनक है। सीएमओ ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पचास से अधिक चिकित्सकों को नोटिस जारी कर दिये हैं। चेतावनी दी गई है कि स्थिति में सुधार न होने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जायेगी। पहली बार चिकित्सकों का तनाव बढ़ गया है।

डब्लूएचओ-एनपीएसएन द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एक जनवरी 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की मानिटिरिंग फीडबैक का पूरा विवरण भेजा गया है। बता दें कि सप्ताह में छह दिन जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाव को नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में जिले में पांच वर्ष तक के सात लाख से अधिक बच्चे हैं।



नियोजित टीकाकरण सत्रों के सापेक्ष आयोजित टीकाकरण सत्रों का राज्य का 96 एवं जनपद 96 प्रतिशत है। लेकिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुद्धविहार, शिप्रा सनशिटी, कड़कड़ माडल, महाराजपुर-प्रथम, महाराजपुर द्वितीय, मकनपुर, शहीद नगर-द्वितीय, शालीमार गार्डन, घूकना मोड, विजयनगर-द्वितीय, साधना एन्क्लेव, भौपुरा, मिर्जापुर, नेहरू गार्डन, आदर्शनगर, हरसांव, खैराती नगर, न्यू डिफेंस कालोनी, पंचशील कालोनी, हिन्डन विहार, न्यू शालीमार गार्डन व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी का प्रतिशत जनपद की अपेक्षा कम है।

टीकाकरण सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट का राज्य का 73 एवं जनपद 76 प्रतिशत है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुद्धविहार, पप्पू कालोनी, पंचशील भौपुरा, हरसांव महाराजपुर-प्रथम, महाराजपुर द्वितीय, शहीद नगर-प्रथम, खैराती नगर, शहीद नगर-द्वितीय, न्यू शालीमार गार्डन, डी०एल०एफ० वेदविहार, राहुल गार्डन, विजयनगर-द्वितीय, कैला भट्टा, कनावनी, घूकना, राजबाग साहिबाबाद, न्यू डिफेंस कालोनी, मुस्तफाबाद, साधना एन्क्लेव, आदर्शनगर भोजपुर, न्यू पंचवटी, सादिक नगर, राजीव गार्डन, जवाहर नगर व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी का प्रतिशत जनपद की अपेक्षा कम है।





टीकाकरण सत्र स्थल पर मोबिलाइजेशन का राज्य का 97 एवं जनपद का 96 प्रतिशत है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाराजपुर-प्रथम, महाराजपुर द्वितीय, राजीव गार्डन लोनी, बुद्धविहार, राहुल गार्डन, भौपुरा, करहेडा, पंचशील कालोनी, मुस्तफाबाद, शास्त्रीनगर, कृष्णानगर मोदीनगर, कड़कड़ माडल, वसुंधरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी व डासना का प्रतिशत जनपद की अपेक्षा कम है।





टीकाकरण सत्र पर सुपरवाइजर विजिट का राज्य का 55 एवं जनपद का 50 प्रतिशत है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सादिक नगर, विजयनगर द्वितीय, न्यू पंचवटी कालोनी, विजयनगर प्रथम, जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, बुद्धविहार, हिन्डन विहार, न्यू डिफेंस कालोनी, बुलन्दशहर इन्डस्ट्रीयल एरिया, खैरातीनगर, आदर्शनगर, हरसांव, राहुल गार्डन, महाराजपुर प्रथम, कनावनी, घूकना, शिप्रा सनशिटी, डीएलएफ वेद विहार, न्यू शालीमार गार्डन, सन्तोषी विहार, अर्थला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी व मुरादनगर का प्रतिशत जनपद की अपेक्षा कम है।



