आधार से वंचित बच्चों के खाते में यूनिफार्म की डीबीटी राशि पहुंची, अभिभावकों को जल्द खरीदने के निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले आधार से वंचित बच्चों की यूनिफार्म खरीदने के लिए शासन की ओर से बजट जारी कर दिया गया है और बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि पहुंच चुकी है। अब जल्दी ही आधार से वंचित बच्चे भी स्कूल में यूनिफार्म पहनकर नजर आएंगे।

स्कूलों में अभिभावकों को जल्दी ही बच्चों की यूनिफार्म खरीदने के लिए कहा गया है। जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,435 विद्यार्थी आधार से वंचित हैं। जिनको अब डीबीटी का लाभ मिल चुका है। परिषदीय विद्यालयों में 2021-22 में डीबीटी की शुरुआत से लेकर अब तक आधार से वंचित बच्चों को यूनिफार्म खरीदने के लिए बजट नहीं मिलता था। ऐसे ज्यादातर अभिभावक बच्चों के लिए यूनिफार्म नहीं खरीद पाते थे। ऐसे बच्चे कक्षाओं में बिना यूनिफार्म के दिखाई देते थे।

लेकिन इस साल पहली बार शासन की ओर से आधार से वंचित बच्चों के लिए डीबीटी का लाभ दिया गया है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफार्म खरीदने के लिए धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। अब केवल ऐसे बच्चे लाभ से वंचित रह जाएंगे जिनके अभिभावकों के खाते आधार सीड नहीं हैं और जो पोर्टल पर उम्र संदिग्ध और डुप्लीकेट हैं।

छह हजार विद्यार्थी लाभ से वंचित परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चों को यूनिफार्म की धनराशि के लिए डीबीटी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन छह हजार ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको डीबीटी का लाभ मिलने की संभावना नहीं हैं। इनमें करीब तीन हजार ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावकों के खाते आधार सीडिड नहीं हैं। बाकी करीब तीन हजार में उम्र संदिग्ध और पोर्टल पर डुप्लीकेट दिख रहे विद्यार्थी शामिल हैं।