गाजियाबाद में अलग-अलग दो छात्राओं ने कर ली आत्महत्या, एक ने हाथ की नस काटी तो दूसरी फंदे पर झूली
गाजियाबाद में दो अलग-अलग घटनाओं में दो छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। कवि नगर में एक किशोरी ने भाई से विवाद के बाद फांसी लगाई, जबकि क्रॉसिंग रिपब्लिक में 11वीं की छात्रा ने परिजनों से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने भाई से विवाद होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने फांसी लगाने से पहले चाकू से अपना हाथ की नस काट ली थी। इसके अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में कक्षा 11 की छात्रा ने स्वजन से विवाद होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने दोनों शवों को मेडिकल परीक्षण के बाद स्वजन को सौंप दिया है। स्वजन की ओर से कार्रवाई कराने से मना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक विवेकानंद विहार कक्षा नौ की छात्रा का अपने भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद छात्रा ने रसोई में चाकू से अपने हाथ की नस काट ली। इसके बाद छात्रा अपने कमरे में चली गई।
इस दौरान छात्रा ने फांसी लगा ली। स्जवन छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, बागू में मंगलवार की दोपहर कक्षा 11 की छात्रा का स्वजन से विवाद हो गया। उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि स्वजन की ओर से तहरीर नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।