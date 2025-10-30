गाजियाबाद में अलग-अलग दो छात्राओं ने कर ली आत्महत्या, एक ने हाथ की नस काटी तो दूसरी फंदे पर झूली

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर थाना क्षेत्र में एक किशोरी ने भाई से विवाद होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने फांसी लगाने से पहले चाकू से अपना हाथ की नस काट ली थी। इसके अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में कक्षा 11 की छात्रा ने स्वजन से विवाद होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने दोनों शवों को मेडिकल परीक्षण के बाद स्वजन को सौंप दिया है। स्वजन की ओर से कार्रवाई कराने से मना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक विवेकानंद विहार कक्षा नौ की छात्रा का अपने भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद छात्रा ने रसोई में चाकू से अपने हाथ की नस काट ली। इसके बाद छात्रा अपने कमरे में चली गई।