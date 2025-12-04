गाजियाबाद में दीपक अगरौला गिरोह के दो बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग कर पट्टा धारक से मांगी थी रंगदारी

संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के नौरसपुर गांव में तीन दिन पूर्व खनन पट्टा पर रंगदारी मांगने वाले आरोपितों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पट्टा धारक से कार सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग कर रंगदारी मांगी थी। मुकदमा दर्ज कर मंगलवार देर शाम सोनिया विहार पुश्ता से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कब्जे से पिस्टल, पांच कारतूस 32 बोर, तमंचा 315बोर और कार बरामद की है।

दोनों आरोपित दीपक अगरौला गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि दिल्ली मंडोली जेल में बंद दीपक निवासी अगरौला काल कर पट्टा धारक से तीन लाख प्रतिमाह की रंगदारी और छह-सात गाड़ी बालू की मांग कर रहा था।

रंगदारी देने से मना करने पर दीपक ने अपने साथी निखिल समेत तीन को एक दिसंबर की दोपहर नौरसपुर स्थित खनन पट्टा पर भेज कर फायरिंग करा दी। साथ ही आरोपितों ने पीड़ित को अंजाम भुगतने की धमकी दी और फरार हो गए।

मंगलवार देर शाम मुखबिर ने सूचना दी कि खनन पट्टा पर फायरिंग कर फरार हुआ निखिल अपने साथी के साथ सोनिया विहार पुश्ता पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच व ट्रोनिका सिटी थाना की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचीं और घेराबंदी कर आरोपित निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा निवासी राम पार्क व उसके साथी अरमान निवासी राम पार्क को गिरफ्तार कर लिया।