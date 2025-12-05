गाजियाबाद की जेल में किन्नर ने फंदा लगाकर जान दी, दो सिपाही हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला कारागार में बुधवार रात 26 वर्षीय किन्नर राहुल उर्फ परी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल प्रशासन के अनुसार राहुल वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास के मामले में 16 मई से जेल में बंद था। बुधवार रात करीब पौने नौ बजे राहुल का शव अपनी बैरक में दुपट्टे से लटका हुआ मिला।

इस घटना के बाद जेल के दो सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।राहुल ने आठ जून 2021 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि सात जून को उसके भाई साहिल को राहुल किन्नर ने अपने भाई रोहित के साथ मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने राहुल किन्नर और रोहित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

राहुल को कोर्ट ने इसी वर्ष 16 मई को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। राहुल को जेल में अकेले ही बैरक में रखा हुआ था। बुधवार रात राहुल ने अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर जान दे दी। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि कि आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है।