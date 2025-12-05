Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद की जेल में किन्नर ने फंदा लगाकर जान दी, दो सिपाही हुए सस्पेंड

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:04 AM (IST)

    जिला कारागार में बुधवार रात करीब 8:45 बजे 26 वर्षीय किन्नर कैदी राहुल उर्फ परी ने अपनी बैरक में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। राहुल वर्ष 2021 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला कारागार में बुधवार रात 26 वर्षीय किन्नर राहुल उर्फ परी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल प्रशासन के अनुसार राहुल वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास के मामले में 16 मई से जेल में बंद था। बुधवार रात करीब पौने नौ बजे राहुल का शव अपनी बैरक में दुपट्टे से लटका हुआ मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना के बाद जेल के दो सिपाहियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।राहुल ने आठ जून 2021 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि सात जून को उसके भाई साहिल को राहुल किन्नर ने अपने भाई रोहित के साथ मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने राहुल किन्नर और रोहित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

    राहुल को कोर्ट ने इसी वर्ष 16 मई को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। राहुल को जेल में अकेले ही बैरक में रखा हुआ था। बुधवार रात राहुल ने अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर जान दे दी। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि कि आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है।

    बुधवार को राहुल के अधिवक्ता ने जेल में उससे मुलाकात की जानकारी सामने आई है। जेल के सिपाही सुभाष शर्मा और गोधन सिंह की ड्यूटी राउंड पर थी। बंदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दोनों सिपाहियों को शुरुआत में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है।