Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: राजनगर एक्सटेंशन में बधाई को लेकर किन्नरों के दो गुटों में मारपीट, आठ आरोपित गिरफ्तार

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:26 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन के एक फार्म हाउस में बधाई मांगने के दौरान किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक गुट की तरफ से दूसरे गुट के लोगों के खिलाफ नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित किन्नरों की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    सिहानी निवासी संजू ने जय व फाल्टर तथा तीन अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। संजू ने पुलिस को बताया कि वह किन्नर है और क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर बधाई मांगते हैं। आरोप है कि बम्हेटा निवासी संजू एवं अन्य खुद को लोकल किन्नर बताकर राजनगर एक्सटेंशन के एक फार्म हाउस में बधाई मांगने पहुंच गए।

    इस दौरान वह भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो आरोपितों की जानकारी हुई। इस दौरान जब उन्होंने बम्हेटा के गुट से उनके क्षेत्र में बधाई मांगने का विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। नंदग्राम पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    उधर, लोनी ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के मीरपुर हिंदू गांव में खेत पर काम कर रहे किसान पर आरोपितों ने धारदार हथियारों से हमलाकर घायल कर दिया। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। मीरपुर हिंदू गांव के योगेश त्यागी दो दिन पूर्व अपने खेत में काम कर रहे थे।

    इस दौरान गांव निवासी रामकरण उर्फ नीटू त्यागी, रक्शा त्यागी, अभिनव, प्रत्यक्ष उर्फ शानू त्यागी व अन्य कई लोग लाठी, कुल्हाड़ी, लोहे की राड व फावड़ा समेत अन्य धारदार हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध किया तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में पहुंचे पीड़ित के भतीजे अरुण पर हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। एसीपी लोनी सिद्घार्थ गौतम ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।