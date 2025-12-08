गाजियाबाद में सर्दी और कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर, देरी से पहुंच रहीं रेलगाड़ियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी शुरू होते ही ट्रेन लेट और ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोमवार को चार ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट चलीं और छह ट्रेनें कैंसिल रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सीतामढ़ी स्पेशल एक्सप्रेस एक घंटा , दिल्ली–सहारनपुर ईएमयू 30 मिनट , अलीगढ़–दिल्ली ईएमयू 43 मिनट और हाथरस–दिल्ली ईएमयू 35 मिनट देरी से पहुंची। हजरत निजामुद्दीन ईएमयू, गाजियाबाद–मेरठ सिटी ईएमयू, गाजियाबाद–मुरादाबाद ईएमयू, नई दिल्ली–गाजियाबाद ईएमयू, नॉर्दर्न ईस्ट एक्सप्रेस और गाजियाबाद–नई दिल्ली एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करते हैं। ट्रेनों के लगातार देरी से पहुंचने से लोग परेशान हो रहे हैं। स्टेशन के बाहर बन रहा रैन बसेरा बढ़ती सर्दी को देखते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वेटिंग रूम के दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत कराई जा रही है। सर्दी बढने पर अलाव का इंतजाम किया जाएगा। ट्रेन आने से लेकर ट्रेन छूटने तक आरपीएफ जवानों की गश्त रहेगी, जिससे यात्री ट्रेन में आसानी से चढ़ और उतर सकें।रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए रैन बसेरा बनाया जा रहा है।