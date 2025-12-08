Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में सर्दी और कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर, देरी से पहुंच रहीं रेलगाड़ियां

    By Madan Panchal Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    गाजियाबाद में सर्दी और कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ को रद्द कर दिया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्दी शुरू होते ही ट्रेन लेट और ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी शुरू होते ही ट्रेन लेट और ट्रेन कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोमवार को चार ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट चलीं और छह ट्रेनें कैंसिल रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतामढ़ी स्पेशल एक्सप्रेस एक घंटा , दिल्ली–सहारनपुर ईएमयू 30 मिनट , अलीगढ़–दिल्ली ईएमयू 43 मिनट और हाथरस–दिल्ली ईएमयू 35 मिनट देरी से पहुंची। हजरत निजामुद्दीन ईएमयू, गाजियाबाद–मेरठ सिटी ईएमयू, गाजियाबाद–मुरादाबाद ईएमयू, नई दिल्ली–गाजियाबाद ईएमयू, नॉर्दर्न ईस्ट एक्सप्रेस और गाजियाबाद–नई दिल्ली एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया।

    गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करते हैं। ट्रेनों के लगातार देरी से पहुंचने से लोग परेशान हो रहे हैं।

    स्टेशन के बाहर बन रहा रैन बसेरा

    बढ़ती सर्दी को देखते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वेटिंग रूम के दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत कराई जा रही है। सर्दी बढने पर अलाव का इंतजाम किया जाएगा। ट्रेन आने से लेकर ट्रेन छूटने तक आरपीएफ जवानों की गश्त रहेगी, जिससे यात्री ट्रेन में आसानी से चढ़ और उतर सकें।रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए रैन बसेरा बनाया जा रहा है।

    यहां रात में ठहरने वाले यात्रियों के लिए बिस्तर, कंबल और गर्म पानी का इंतजाम किया जाएगा। रैन बसेरा में करीब 15 से 20 लोगों के एक साथ ठहरने का इंतजाम होगा, ताकि रात में ठहरने पर किसी भी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े।गाजियाबाद से दिल्ली, पलवल, बरेली और सहारनपुर होकर चलने वाली ट्रेनों में अंदर भी गश्त की जा रही है, ताकि संदिग्धों को पहचाना जा सके। इसके अलावा सीसीटीवी की निगरानी भी 24 घंटे जारी रहेगी।