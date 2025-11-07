गाजियाबाद में धड़ाधड़ काटे गए 17 हजार चालान, 10 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को किया जागरूक
गाजियाबाद में यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया। एक सप्ताह में 17 हजार चालान किए गए और 10 हजार से अधिक छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। एडीसीपी ट्रैफिक के अनुसार, यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एक नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहे यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस जागरूक करने के साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई भी कर रही है। एक सप्ताह में करीब 17 हजार वाहन चालकों के चालान किए हैं। इस दौरान 10 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद के मुताबिक, यातायात माह के दौरान यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी यातायात प्रवर्तन अभियान, जागरूकता कार्यक्रम चलाये गए हैं। आमजन, ऑटो चालकों, छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। इस अवधि में यातायात पुलिस ने 32 स्कूल-कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 10,250 छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।
