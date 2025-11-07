गाजियाबाद में धड़ाधड़ काटे गए 17 हजार चालान, 10 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एक नवंबर से 30 नवंबर तक चल रहे यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस जागरूक करने के साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई भी कर रही है। एक सप्ताह में करीब 17 हजार वाहन चालकों के चालान किए हैं। इस दौरान 10 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को नियमों के प्रति जागरूक किया गया।