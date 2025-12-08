गाजियाबाद में जुगाड़ वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, 100 से ज्यादा के काटे चालान
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुगाड़ वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा चालान काटे। यह अभियान शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और अव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दियों के कोहरे के चलते होने वाले सड़क हादसों की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जीटी रोड, एनएच-9 और मेरठ रोड पर पुलिस ने जुगाड़ वाहनों, ओवरलोडेड ट्राली-ट्रकों और ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिन पर बाडी की सीमा से बाहर तक सामान लदा हुआ था। कोहरे में इस तरह के वाहन सबसे ज्यादा हादसों का कारण बनते हैं।
रविवार को चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने सौ से अधिक चालान किए। कई जुगाड़ वाहन बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के चलाते पाए गए। वहीं कई ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रकों पर सरिए, पाइप और अन्य सामान बाडी से काफी बाहर तक निकला हुआ मिला। पुलिस टीमों ने मौके पर ही इन्हें रोका और नियमों के तहत चालान किया।
अधिकारियों ने बताया कि रात और कोहरे में पीछे से आने वाले वाहनों को बाहर निकला हुआ सामान दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस एक सप्ताह से लगातार सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियान चला रही है। इस दौरान शहर में मौजूद 12 अवैध कट बंद कराए गए हैं। इन कटों से विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं।
पुलिस का कहना है कि इन अवैध कटों के बंद होने से हादसों में कमी आएगी और यातायात भी सुगम होगा। इसी के साथ तीन दिन के एक अन्य अभियान में पुलिस ने 500 से ज्यादा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए हैं। विशेषकर भारी वाहनों, ट्रैक्टर-ट्राली, टेम्पो और जुगाड़ वाहनों को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए ताकि कोहरे में उनकी दृश्यता बढ़े और टक्कर की आशंका कम हो सके। पुलिस ने चालकों को रात्रि और कोहरे में कम गति से चलने तथा हाई बीम से बचने के निर्देश भी दिए।
कोहरे का दौर अभी शुरू होना है। उससे पहले सुरक्षित सफर के लिए यातायात पुलिस वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस और बाडी से बाहर सामान लादकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।