गाजियाबाद में जुगाड़ वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, 100 से ज्यादा के काटे चालान 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दियों के कोहरे के चलते होने वाले सड़क हादसों की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जीटी रोड, एनएच-9 और मेरठ रोड पर पुलिस ने जुगाड़ वाहनों, ओवरलोडेड ट्राली-ट्रकों और ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिन पर बाडी की सीमा से बाहर तक सामान लदा हुआ था। कोहरे में इस तरह के वाहन सबसे ज्यादा हादसों का कारण बनते हैं।



रविवार को चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने सौ से अधिक चालान किए। कई जुगाड़ वाहन बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के चलाते पाए गए। वहीं कई ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रकों पर सरिए, पाइप और अन्य सामान बाडी से काफी बाहर तक निकला हुआ मिला। पुलिस टीमों ने मौके पर ही इन्हें रोका और नियमों के तहत चालान किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि रात और कोहरे में पीछे से आने वाले वाहनों को बाहर निकला हुआ सामान दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस एक सप्ताह से लगातार सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियान चला रही है। इस दौरान शहर में मौजूद 12 अवैध कट बंद कराए गए हैं। इन कटों से विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं।