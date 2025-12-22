गाजियाबाद: सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों से लगा जाम, घंटों तक फंसे रहे लोग

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबादग)। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े किये वाहनों के चलते रविवार को मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर जाम लग गया। जाम में फंसकर लोग बुरी तरह परेशान दिखे। वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लगी रही। सबसे गंभीर स्थिति बसस्टैंड व राजचौपले पर रही। मिनटों के सफर को तय करने में घंटा लग गया। कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं दिखा।

इन दिनों मोदीनगर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ी हुई है। पुलिस कहीं भी नहीं दिखती है। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े किये वाहन यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा ही रविवार को भी हुआ। बसस्टैंड व राजचौपले के निकट लोगों ने वाहन बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर दिये। जिसके चलते पीछे से आ रहे वाहनों को आगे जाने की जगह नहीं मिली।

सड़क पर नहीं दिखी पुलिस देखते ही देखते वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। बसस्टैंड से लेकर वाहनों की कतार थाने को पार करते हुए मोदी मंदिर तक पहुंच गई। उधर, राजचौपले पर भी ऐसी ही स्थिति रही। काफी देर तक वाहन एक ही जगह खड़े रहे। सर्दी में दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस सड़क पर कहीं भी नहीं दिखी।