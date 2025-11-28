CM योगी के कार्यक्रम के बाद गाजियाबाद में लगा भीषण जाम, पुलिस डायवर्जन हटते ही घंटों ठप रहा यातायात

जागरण संवाददाता, मुरादनगर। मुख्यमंत्री सुबह साढ़े 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचे। यहां वे एक घंटा रहा। साढ़े 12 बजे यहां से निकले। इस एक घंटे के अंतराल में पुलिस ने वाहनों को मुरादनगर में आने से रोका हुआ था। गाजियाबाद व मोदीनगर की तरफ से आ रहे वाहनों को डायवर्ट किया गया। जबकि अन्य वाहन सड़क पर ही रोके गए।

जब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से निकला तो डायवर्जन खत्म किया गया। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में वाहन मुरादनगर में आए तो जाम की स्थिति बन गई। देखते ही देखते वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग गई। मुख्यमंत्री के जाते ही पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए। पुलिसकर्मी भी ड्यूटी प्वांइट से हट गए।

किसी ने यातायात व्यवस्था को दुरस्त कराने की जरूरत नहीं समझी। जिसके चलते स्थिति और विकराल हो गई। हालत थी कि वाहनों की कतार तरूण सागरम् अतिशय तीर्थ क्षेत्र धाम से लेकर दुहाई तक पहुंच गई। काफी देर तक वाहन एक ही जगह पर खड़े रहे। करीब डेढ़ घंटे तक यहीं स्थिति बनी रही।