गाजियाबाद में ट्रैफिक दबाव वाले 14 चौराहे-तिराहे चिह्नित, 68 से बढ़ाकर 118 की गई पुलिसकर्मियों की संख्या 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में अधिक यातायात दबाव वाले चौराहे-तिराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस ने 14 स्थानों को ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया है। इन स्थानों पर मौजूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या 68 से बढ़ाकर 118 कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी भोपुरा यूटर्न पर की गई है।

इस स्थान पर पांच पुलिसकर्मियों की बजाय अब 13 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा संबंधित विभागों से बात कर इन स्थानों पर सुगम यातायात के लिए जरुरी कदम जो उठाए जाने हैं उन पर भी पुलिस अपने स्तर से चर्चा कर मौके पर काम कराएगी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक कमिश्ररेट के तीनों यातायात जोन में अधिक यातायात दबाव वाले 14 स्थानों को नवीन ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रुप में चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों पर पूर्व में लगे यातायात पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की गयी है साथ ही यातायात दबाब और जाम की समस्या के मूल कारणों को चिन्हित कर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी काम किया जाएगा।

भोपुरा यूटर्न के अलावा लोनी तिराहे पर 11 से बढ़ाकर पुलिसकर्मियों की संख्या 15 की गई है। लालकुआं पर नौ पुलिसकर्मियों को बढ़ाकर 14 किया गया है और नया बस अड्डा पर 10 पुलिसकर्मियों की जगह 16 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।