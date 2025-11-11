Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के व्यापारी से ठगे 1.20 करोड़ रुपये, शेयर बाजार में बंपर रिटर्न दिलाने का दिया था झांसा

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक व्यापारी को शेयर बाजार में भारी रिटर्न का लालच देकर 1.20 करोड़ रुपये की ठगी की गई। धोखेबाजों ने व्यापारी को निवेश करने और उच्च लाभ कमाने का वादा किया था। पीड़ित ने गाजियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में असाधारण लाभ दिलाने और विशेष निवेशकों के समूह में शामिल करने का प्रलोभन देकर वेव सिटी निवासी व्यापारी से 1.20 करोड़ रुपये हड़प लिए। पीड़ित से 25 बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित वेव सिटी निवासी हरीओम वीर सिंह ने बताया कि लगभग एक माह पूर्व उन्हें एक ग्रुप सी-93 पथ से समृद्धि में जोड़ा गया। इस समूह में विनय पटेल नामक व्यक्ति स्वयं को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए विदेशी कंपनियों में 20 वर्ष काम करने का दावा करता था।

    समूह में प्रतिदिन अधिक लाभ के उदाहरण और कथित सफल निवेशकों के संदेश साझा किए जाते थे। इससे प्रभावित होकर हरीओम को एक अन्य आनलाइन निवेश मंच से जोड़ा गया, जिसे उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त बताया गया। इसके समर्थन में पंजीयन प्रमाणपत्र और विदेशी संस्था का संदर्भ भी साझा किया गया। कुछ समय बाद पीड़ित को विशेष निवेशक समूह में शामिल किया गया, जहां यह शर्त बताई गई कि इसमें केवल वे लोग रह सकते हैं जो 50 लाख रुपये या उससे अधिक निवेश कर चुके हों।

    समूह में स्वयं को उच्च स्तर के निवेशक बताने वाले लोगों के संदेश दिखाकर हरीओम को और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह पीड़ित से कई बार में रकम ठगी गई है। पीड़ित ने जब रुपए निकालने चाहे तो उनसे जमा रकम का 10 प्रतिशत देने को कहा गया। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत की है।