गाजियाबाद के व्यापारी से ठगे 1.20 करोड़ रुपये, शेयर बाजार में बंपर रिटर्न दिलाने का दिया था झांसा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में असाधारण लाभ दिलाने और विशेष निवेशकों के समूह में शामिल करने का प्रलोभन देकर वेव सिटी निवासी व्यापारी से 1.20 करोड़ रुपये हड़प लिए। पीड़ित से 25 बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई गई है।

पीड़ित वेव सिटी निवासी हरीओम वीर सिंह ने बताया कि लगभग एक माह पूर्व उन्हें एक ग्रुप सी-93 पथ से समृद्धि में जोड़ा गया। इस समूह में विनय पटेल नामक व्यक्ति स्वयं को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए विदेशी कंपनियों में 20 वर्ष काम करने का दावा करता था।

समूह में प्रतिदिन अधिक लाभ के उदाहरण और कथित सफल निवेशकों के संदेश साझा किए जाते थे। इससे प्रभावित होकर हरीओम को एक अन्य आनलाइन निवेश मंच से जोड़ा गया, जिसे उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त बताया गया। इसके समर्थन में पंजीयन प्रमाणपत्र और विदेशी संस्था का संदर्भ भी साझा किया गया। कुछ समय बाद पीड़ित को विशेष निवेशक समूह में शामिल किया गया, जहां यह शर्त बताई गई कि इसमें केवल वे लोग रह सकते हैं जो 50 लाख रुपये या उससे अधिक निवेश कर चुके हों।