गाजियाबाद में ROB की रेलिंग पर लटका ट्रैक्टर, टायर फटने से चालक घायल; दो घंटे तक लगा रहा लंबा जाम

वाहनों की लगी लंबी कतारें

रविवार रात करीब आठ बजे हापुड़ चुंगी से आने वाली लेन पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास टायर फटने से सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित हो गई। जिससे ट्रैक्टर रेलिंग पर चढ़ गया। हादसा होते ही आरओबी पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। मुख्य सड़क पर ट्राली तिरछी होकर गिरने से पूरी लेन पर सिर्फ हल्के वाहन निकलने की जगह बनी।