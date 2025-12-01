Language
    गाजियाबाद में ROB की रेलिंग पर लटका ट्रैक्टर, टायर फटने से चालक घायल; दो घंटे तक लगा रहा लंबा जाम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:12 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक ट्रैक्टर का टायर फटने से वह फ्लाईओवर की रेलिंग पर लटक गया, जिससे चालक घायल हो गया। इस घटना के कारण इलाके में दो घंटे तक लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    रविवार रात आरओबी पर ट्रैक्टर का टायर फट गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास आरओबी पर रविवार रात ट्रैक्टर का टायर फट गया। ट्रैक्टर में लगी ट्राली में सीमेंट के बैग भरे हुए थे। आरओबी ढलान पर ट्रैक्टर होने की वजह से अनियंत्रित होकर रेलिंग पर आधा ट्रैक्टर लटक गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया है।

    हादसे के बाद आरओबी पर करीब दो घंटे तक वाहन की कतार लगी थी। यातायातकर्मियों ने क्रेन मंगवाकर ट्रैक्टर को सड़क से हटवाया इसके बाद ट्रैफिक सामान्य हुआ।

     

    संजयनगर आरओबी पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो घंटे तक लगा जाम। जागरण

    वाहनों की लगी लंबी कतारें

    रविवार रात करीब आठ बजे हापुड़ चुंगी से आने वाली लेन पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास टायर फटने से सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित हो गई। जिससे ट्रैक्टर रेलिंग पर चढ़ गया। हादसा होते ही आरओबी पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। मुख्य सड़क पर ट्राली तिरछी होकर गिरने से पूरी लेन पर सिर्फ हल्के वाहन निकलने की जगह बनी।

    सूचना पर पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर जेएस पाठक ने तत्काल ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से निकाला और क्रेन मंगवाकर ट्रैक्टर को हटवाया। एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि करीब दो घंटे बाद यातायात सामान्य हो गया था।