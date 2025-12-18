गाजियाबाद में 7 मार्च को पहली नाइट मैराथन, ये होगी खासियत; कई रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी
गाजियाबाद में पहली बार 7 मार्च 2026 को नाइट मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में कई रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। यह आयोजन गाजियाबाद के खेल प्रेमि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले सात मार्च 2026 को जिले में पहली नाइट मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश ही नहीं विदेश के भी धावक हिस्सा लेंगे।
मैराथन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही गाजियाबाद के ऐतिहासिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और पूर्व में बने मैराथन के रिकॉर्ड को तोड़ने का होगा।
इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने पर होगी नजर
पूर्व में भारत के अंदर एक घंटे 30 सेकेंड में हाफ मैराथन (21 किमोमीटर) को पूरी करने का रिकॉर्ड है। लगभग 15 हजार लोग मैराथन में हिस्सा लेंगे। मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, पांच किलोमीटर और तीन किलोमीटर की होगी।
सीडीओ अभिनव गोपाल ने बताया कि मैराथन का आयोजन निजी संस्था द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा और विजेता को 15 लाख रुपये तक का पुरस्कार देने की तैयारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।