गाजियाबाद में सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान से सुधरेगा यातायात, भारी वाहनों के लिए तय होंगे अलग रास्ते
गाजियाबाद में सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान के तहत दो ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक पार्किंग स्थल बनेंगे। ये क्षेत्र आरआरटीएस कॉरिडोर के पास स्थापित होंगे, जिससे शहर में भारी वाहनों का प्रवेश कम होगा। इन ट्रांसपोर्ट नगरों में ट्रक पार्किंग, लोडिंग और अनलोडिंग जैसी सुविधाएं होंगी। गाजियाबाद में 40,000 से अधिक उद्योग हैं और यहां से सालाना 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता है। इस योजना से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी।
शाहनवाज अली, गाजियाबाद। सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान के तहत, गाजियाबाद में दो ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। योजना है कि ये क्षेत्र आरआरटीएस कॉरिडोर के पास स्थापित किए जाएंगे। दोनों स्थलों का भूमि उपयोग बदल दिया गया है। इससे भारी वाहनों का शहर में प्रवेश रुकेगा। ट्रांसपोर्ट नगरों में ट्रक पार्किंग, लोडिंग और अनलोडिंग सहित अन्य गतिविधियां संभव होंगी।
गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। यहां 40,000 से अधिक छोटे और बड़े उद्योग संचालित होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोहा मंडी बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोहा व्यापारी रहते हैं। शहर के मध्य में किराना मंडी, अनाज मंडी और अन्य छोटी-बड़ी मंडियां हैं।
मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी और डासना में भी मंडियां हैं। जिले में 1,50,000 से अधिक छोटे और बड़े व्यापारी हैं। एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक शहर होने के कारण, जिले में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर भी हैं।
वाणिज्यिक वाहनों के दबाव के कारण यातायात जाम की समस्या हो रही है। ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और उद्यमी कई वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के मास्टर प्लान में लोनी में एलपीजी प्लांट के पास लगभग 12 एकड़ और लाल कुआँ में 10 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है।
इसके अतिरिक्त, लोनी के पास फर्रुखनगर रोड, राजनगर एक्सटेंशन में अटौर और मोदीनगर में भोजपुर में ट्रक पार्किंग के लिए क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है।
लॉजिस्टिक्स योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए, मालवाहक वाहनों के प्रवेश बिंदुओं पर इन्हें बनाने की योजना है ताकि मालवाहक शहर में प्रवेश न कर सकें। ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक पार्किंग में परिवहन एजेंसियाँ, सर्विस सेंटर, लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफॉर्म, तौल मशीनें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट और पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी।
जिले में 28 से अधिक निजी और सरकारी औद्योगिक क्षेत्र
जिले में 28 से अधिक निजी और सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं। यूपीसीडीए के औद्योगिक क्षेत्रों में कविनगर, बुलंदशहर, साउथ साइड जीटी रोड, साहिबाबाद, मेरठ रोड, उद्योग कुंज एनएच-24, डासना, एमजी रोड (मसूरी गुलावठी), ट्रोनिका सिटी लोनी, लोनी औद्योगिक एस्टेट, मुकंद नगर आदि शामिल हैं।
निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पांडव नगर, अमृत स्टील कंपाउंड, आनंद औद्योगिक एस्टेट, मोहन नगर औद्योगिक एस्टेट, पंजाब ऑल एक्सपेलर कंपाउंड, लोनी रोड औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपेलर कंपाउंड, लोनी रोड औद्योगिक क्षेत्र आदि शामिल हैं।
23,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक निर्यात
गाजियाबाद से सालाना 23,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता है। इन निर्यातों में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, हर्बल उत्पाद, वस्त्र, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, प्लाईवुड, चीनी मिल के पुर्जे, मशीनरी के पुर्जे, लिफ्ट और साज-सज्जा शामिल हैं।
लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर और पार्किंग स्थलों की कमी से होने वाली समस्याएं
- शहर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश
- मालवाहक वाहनों से आंतरिक सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं
- बड़े व्यावसायिक वाहन भी जाम का कारण बनते हैं
- औद्योगिक और बड़े बाज़ारों के किनारे मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं
- सड़क पर खड़े ट्रकों से दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है।
प्राधिकरण की तैयारियां
- लॉजिस्टिक पार्क के साथ-साथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गोदाम बनाए जाएँगे
- डासना में लगभग 40 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है
- लोनी क्षेत्र में लगभग 60 एकड़ ज़मीन का भू-उपयोग बदला गया है
- बड़ी कंपनियों के लिए गोदामों के निर्माण से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे
- लोनी को दिल्ली-देहरादून और डासना को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9 से जोड़ा जाएगा
गाजियाबाद में बढ़ते यातायात और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को देखते हुए, मास्टर प्लान 2031 में दो लॉजिस्टिक पार्क और तीन ट्रक पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए जगह प्रस्तावित की गई है। अब, इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए काम चल रहा है।
-अतुल वत्स, कुलपति, जीडीए
