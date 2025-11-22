GDA से मिलेगी दो एलिवेटेड की सौगात, जाम के झाम की समस्या होगी दूर; 800 करोड़ रुपये का आएगा खर्च

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। प्राधिकरण शहर को दो ओर एलिवेटेड की सौगात देने की तैयारी में है। ताकि जाम की समस्या को दूर किया जा सके। पहला एलिवेटेड एएलटी सेंटर से शास्त्रीनगर और दूसरा राजनगर एक्सटेंशन के जीडी गोयनका स्कूल से मेरठ रोड फ्लाई ओवर के लिए बनाने की योजना है। इसका प्रस्ताव प्राधिकरण की ओर से शासन को भेजा गया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी। प्राधिकरण की ओर से दोनों एलिवेटेड पर करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद में जाम की समस्या बेहद ज्यादा है। राजनगर एक्सटेंशन और हापुड़ चुंगी पर सुबह व शाम के वक्त काफी जाम रहता है। इसका मुख्य कारण दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड से आने जाने वाले लोग राजनगर एक्सटेंशन की मुख्य मार्ग का प्रयोग करते हैं। वहीं, दिल्ली मेरठ रोड से एनएच नौ जाने आने वाले वाहन एएलटी सेंटर से होते हुए हापुड़ चुंगी और डायमंड फ्लाईओवर के जरिये एनएच नौ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आ जा सकते हैं।

इन दोनों मार्गों पर वाहनों का दबाव अधिक देखते हुए अब जीडीए ने नया प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत प्राधिकरण एएलटी सेंटर से शास्त्रीनगर और राजनगर एक्सटेंशन से मेरठ रोड तक दो एलिवेटेड बनाएगा। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इनका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी तो इन्हें बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे क्षेत्र में जाम की समस्या दूर हो सकेगी।

यहां एलिवेटड रोड बनेंगी जीडीए अधिकारी बताते हैं कि राजनगर एक्सटेंशन को जाम मुक्त बनाने के लिए जीडी गोयनका स्कूल से मेरठ रोड फ्लाईओवर तक करीब चार किमी से अधिक लंबाई वाला एलीवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है। इस मार्ग पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, संजय नगर सेक्टर 23 के एएलटी सेंटर से हापुड़ रोड शास्त्री नगर तक दूसरे एलीवेटेड रोड का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर करीब 350 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण की ओर से इसकी मंजूरी का इंतजार है। इससे हापुड़ रोड का चौराहा जहां रेड लाइट मुक्त होगा।

यातायात सुगम होगा प्राधिकरण के मुताबिक दिल्ली से राजनगर एकस्टेंशन को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड बेहद महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग मुरादनगर, मोदीनगर व मेरठ आने जाने वाले लोग भी करते हैं। वहीं, एनएच नौ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से एएलटी सेंटर से हापुड़ चुंगी होते हुए शास्त्रीनगर के जरिये डायमंड फ्लाईओवर वाला मार्ग है। इन दोनों मार्गों पर एलिवेटेड रोड बनने से यातायात सुगम हो सकेगा। साथ ही जाम की समस्या भी दूर होगी।