एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में बनेंगे तीन नए फ्लाईओवर; ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू होने जा रहा है। जीडीए ने शहर को जाम-मुक्त बनाने के लिए तीन नए फ्लाईओवर और सात प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही शहर का समग्र मोबिलिटी प्लान भी अगले पांच महीनों में तैयार हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में नए तीन फ्लाईओवर हापुड़ चुंगी, राजनगर एक्सटेंशन और चौधरी मोड पर बनाए जाएंगे। जीडीए वीसी नन्द किशोल कलाल ने बताया कि शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जीडीए ने योजना तैयार की है। हापुड़ चुंगी पर फ्लाईओवर संजय नगर सेक्टर 23 के एएलटीटीसी सेंटर से हापुड़ चुंगी होते हुए कविनगर थाने तक बनाया जाएगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते जीडीए वीसी नन्द किशोर कलाल साथ में सचिव राजेश कुमार सिंह। जागरण इस पर करीब 350 करोड़ रुपये क्षेत्रीय अवस्थापना निधि से खर्च होंगे। जल्द ही सेतु निगम से एमओयू साइन होगा। राजनगर एक्सटेंशन को जाम मुक्त बनाने के लिए जीडी गोयनका स्कूल से मेरठ रोड तक फ्लाईओवर बनाने की योजना है।

तीसरा फ्लाईओवर चौधरी मोड पर बनाने की योजना है, जोभाटिया मोड से घंटाघर की तरफ बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी तैयार होना है। उन्होंने बताया कि सीआरआरआइ की मदद से सात प्रमुख चौराहों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा।

इनमें हापुड़ तिराहा (ठाकुरद्वारा), हापुड़ चुंगी, प्रताप विहार डीपीएस चौक, अजनारा इंटिग्रिटी (राजनगर एक्सटेंशन), आशियाना चौक, मधुबन बापूधाम रोटरी और बुनकर मार्ट चौक। इन स्थानों को आकर्षक रूप देने के साथ-साथ कम खर्च में उनकी डिजाइन बदलकर जाम-मुक्त किया जाएगा। हरनंदीपुरम टाउनशिप पहला फेज जल्द

जीडीए नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को दो चरणों में विकसित करेगा।

35 हेक्टेयर जमीन का बैनामा पूरा

85 हेक्टेयर पर सहमति बन चुकी

120 हेक्टेयर जमीन मिलते ही पहला फेज लॉन्च कर दिया जाएगा

भूमि क्रय प्रक्रिया को तेज करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद ली जा रही है और किसानों के लिए विशेष वेबसाइट भी बनाई गई है। अगले 4–5 महीनों में टाउनशिप का प्रथम चरण का लेआउट तैयार हो जाएगा। तुलसी निकेतन में सभी को मिलेंगे नए फ्लैट जर्जर हो चुकी तुलसी निकेतन योजना को नए फ्लैटों में बदला जाएगा। जीडीए और एनबीसीसी के बीच एमओयू साइन हो गया है। सभी निवासियों को नए फ्लैट दिए जाएंगे। जिन दो मकानों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड निर्णय लेगा।