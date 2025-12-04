Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में बनेंगे तीन नए फ्लाईओवर; ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:34 AM (IST)

    गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है। शहर में तीन नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फ्लाईओवर की सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू होने जा रहा है। जीडीए ने शहर को जाम-मुक्त बनाने के लिए तीन नए फ्लाईओवर और सात प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही शहर का समग्र मोबिलिटी प्लान भी अगले पांच महीनों में तैयार हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में नए तीन फ्लाईओवर हापुड़ चुंगी, राजनगर एक्सटेंशन और चौधरी मोड पर बनाए जाएंगे। जीडीए वीसी नन्द किशोल कलाल ने बताया कि शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जीडीए ने योजना तैयार की है। हापुड़ चुंगी पर फ्लाईओवर संजय नगर सेक्टर 23 के एएलटीटीसी सेंटर से हापुड़ चुंगी होते हुए कविनगर थाने तक बनाया जाएगा।

    Ghaziabad Khabar (79)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते जीडीए वीसी नन्द किशोर कलाल साथ में सचिव राजेश कुमार सिंह। जागरण

    इस पर करीब 350 करोड़ रुपये क्षेत्रीय अवस्थापना निधि से खर्च होंगे। जल्द ही सेतु निगम से एमओयू साइन होगा। राजनगर एक्सटेंशन को जाम मुक्त बनाने के लिए जीडी गोयनका स्कूल से मेरठ रोड तक फ्लाईओवर बनाने की योजना है।

    Ghaziabad Khabar (78)

    तीसरा फ्लाईओवर चौधरी मोड पर बनाने की योजना है, जोभाटिया मोड से घंटाघर की तरफ बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी तैयार होना है। उन्होंने बताया कि सीआरआरआइ की मदद से सात प्रमुख चौराहों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा।

    इनमें हापुड़ तिराहा (ठाकुरद्वारा), हापुड़ चुंगी, प्रताप विहार डीपीएस चौक, अजनारा इंटिग्रिटी (राजनगर एक्सटेंशन), आशियाना चौक, मधुबन बापूधाम रोटरी और बुनकर मार्ट चौक।

    इन स्थानों को आकर्षक रूप देने के साथ-साथ कम खर्च में उनकी डिजाइन बदलकर जाम-मुक्त किया जाएगा।

    • हरनंदीपुरम टाउनशिप पहला फेज जल्द
    • जीडीए नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को दो चरणों में विकसित करेगा।
    • 35 हेक्टेयर जमीन का बैनामा पूरा
    • 85 हेक्टेयर पर सहमति बन चुकी
    • 120 हेक्टेयर जमीन मिलते ही पहला फेज लॉन्च कर दिया जाएगा
    • भूमि क्रय प्रक्रिया को तेज करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद ली जा रही है और किसानों के लिए विशेष वेबसाइट भी बनाई गई है। अगले 4–5 महीनों में टाउनशिप का प्रथम चरण का लेआउट तैयार हो जाएगा।

    तुलसी निकेतन में सभी को मिलेंगे नए फ्लैट

    जर्जर हो चुकी तुलसी निकेतन योजना को नए फ्लैटों में बदला जाएगा। जीडीए और एनबीसीसी के बीच एमओयू साइन हो गया है। सभी निवासियों को नए फ्लैट दिए जाएंगे। जिन दो मकानों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड निर्णय लेगा।

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का रास्ता भी साफ

    राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बाधाएं दूर की जा रही हैं। यूपीसीए के साथ कई दौर की बैठकों के सकारात्मक नतीजे आए हैं और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।