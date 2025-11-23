गाजियाबाद में खुलेगा लखनऊ जैसा नाइट मार्केट, मिलेगा देश-विदेश के व्यंजनों का स्वाद

हसीन शाह, गाजियाबाद। नगर निगम जिले का पहला नाइट मार्केट बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यह मार्केट लखनऊ की चटोरी गली की तरह बनाया जाएगा। यह मार्केट कौशांबी में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) बेसिस पर बनाया जाएगा। मार्केट में देश के सभी हिस्सों के खाने के साथ-साथ विदेशी डिश भी मिलेंगी।

प्रपोजल को मंज़ूरी मिलने के बाद, निगम ने मार्केट के लिए ज़मीन तय कर ली है। खास बात यह है कि खाने-पीने की चीज़ों के दाम कम से कम रखे जाएंगे, जिससे मिडिल क्लास के लोग भी स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले सकेंगे।

गाजियाबाद उन शहरों में से एक माना जाता है जहां 24 घंटे हलचल रहती है। इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली, राजेंद्र नगर और वसुंधरा गाजियाबाद के ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और नोएडा में काम करते हैं। कौशांबी दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ है। यहां आधी रात के बाद खाने-पीने की चीज़ें खूब बिकती हैं।

अभी तक लोग खाने-पीने की चीज़ें सिर्फ़ सड़क किनारे लगी गैर-कानूनी दुकानों से ही खरीदते रहे हैं। अब निगम के नाइट मार्केट में कई तरह के स्वादिष्ट फास्ट फूड, देसी तंदूरी, स्ट्रीट फूड, कुल्फी, चाट, वड़ा, मोमोज, पास्ता, मंचूरियन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मलाई कुल्फी और जलेबी, समोसा, चाय, वड़ा पाव समेत कई तरह के ड्रिंक्स मिलेंगे।

दिन में मार्केट बंद रहेगा। शाम होते ही मार्केट में रौनक बढ़ जाएगी। मार्केट पूरी रात खुला रहेगा। इस मार्केट का फायदा सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को भी होगा। आनंद विहार से बड़ी संख्या में लोग कौशांबी आते हैं।

यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा कौशांबी में जिले का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। कौशांबी में नाइट मार्केट बनने से यात्रियों को फायदा होगा। अभी स्टेशन पर यात्रियों को खाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। क्वालिटी की भी गारंटी नहीं होती। नाइट मार्केट में यात्री बजट में अपना पेट भर सकेंगे।

कौशांबी के स्थानीय निवासियों को भी काफी फायदा होगा। निगम का दावा है कि वहां सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। महिलाएं अकेले घूमने के लिए आज़ाद महसूस करेंगी। पुलिस रेगुलर पेट्रोलिंग करेगी। हर स्टॉल पर हाइजीन और क्लीनिंग का ध्यान रखा जाएगा।

क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा: कॉर्पोरेशन का दावा है कि खाने की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई दुकानदार खाने में मिलावट करता है या नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। खाने के सैंपल समय-समय पर लिए जाएंगे और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। मार्केट का प्रपोज़ल मंज़ूर होने के बाद कॉर्पोरेशन ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है।