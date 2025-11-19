गाजियाबाद वालों को लिए गुड न्यूज, अलीगढ़ सहित चार रूटों पर चलेंगी ई-बसें; हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) अगले सप्ताह से गाजियाबाद से दूसरे शहरों के लिए 10 ई-बसों का संचालन करेगा। ये बसें अगले सप्ताह तक मिल जाएंगी। इसके लिए यूपीएसआरटीसी के सेवा प्रबंधक बिजय चौधरी ने कर्नाटक के बेलगाम स्थित ई-बसों के प्लांट का निरीक्षण किया। यहां ई-बसों की गुणवत्ता परखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद रीजन को ई-बसें मिलने के बाद उनका संचालन नोएडा, बुलंदशहर, आगरा व अलीगढ़ के लिए किया जाएगा। चार रूटों बसों का संचालन होने से इन शहरों के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। इन शहरों में बसों की चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी। एक बार ई-बस चार्ज होने के बाद करीब 220 किलोमीटर चलेगी।

सेवा प्रबंधक बिजय चौधरी ने बताया कि ई-बसों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में यूपीएसआरटीसी केवल सीएनजी, बीएस-6 व ई-बसों का संचालन ही करेगा। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए लगातार कार्य भी किया जा रहा है।