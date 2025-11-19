गाजियाबाद वालों को लिए गुड न्यूज, अलीगढ़ सहित चार रूटों पर चलेंगी ई-बसें; हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद से 10 ई-बसों का संचालन शुरू करेगा। सेवा प्रबंधक ने कर्नाटक के बेलगाम स्थित प्लांट का निरीक्षण किया। ये बसें नोएडा, बुलंदशहर, आगरा और अलीगढ़ के रूटों पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। एक बार चार्ज होने पर बस 220 किमी चलेगी।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) अगले सप्ताह से गाजियाबाद से दूसरे शहरों के लिए 10 ई-बसों का संचालन करेगा। ये बसें अगले सप्ताह तक मिल जाएंगी। इसके लिए यूपीएसआरटीसी के सेवा प्रबंधक बिजय चौधरी ने कर्नाटक के बेलगाम स्थित ई-बसों के प्लांट का निरीक्षण किया। यहां ई-बसों की गुणवत्ता परखी।
गाजियाबाद रीजन को ई-बसें मिलने के बाद उनका संचालन नोएडा, बुलंदशहर, आगरा व अलीगढ़ के लिए किया जाएगा। चार रूटों बसों का संचालन होने से इन शहरों के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। इन शहरों में बसों की चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी। एक बार ई-बस चार्ज होने के बाद करीब 220 किलोमीटर चलेगी।
सेवा प्रबंधक बिजय चौधरी ने बताया कि ई-बसों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय में यूपीएसआरटीसी केवल सीएनजी, बीएस-6 व ई-बसों का संचालन ही करेगा। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए लगातार कार्य भी किया जा रहा है।
30 ई-बसों को भी चलाने की तैयारी तेज
गाजियाबाद रीजन से स्विच मोबिलिटी कंपनी द्वारा 38 ई-बसों का संचालन किया जाना है। इनमें से 34 बसें जुलाई में आ चुकी हैं। इनमें से चार बसों का संचालन मथुरा के लिए किया जा रहा है। बाकी 30 बसें साहिबाबाद डिपो में खड़ी हुई हैं। इनके संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि वर्ष के अंत तक सभी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
