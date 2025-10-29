Language
    गाजियाबाद में झांसा देकर ठगने वाले तीन टप्पेबाज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, ऑटो में सवारियों को बनाते थे निशाना

    By Hasin Shahjama Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:59 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में तीन टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। ये टप्पेबाज ऑटो में सवारियों को झांसा देकर ठगते थे। पुलिस को इनकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा गया। मुठभेड़ में तीनों को हल्की चोटें भी आई हैं।

    मुठभेड़ में घायल हुए तीनों बदमाश।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नये बस अड्डे के पास कोतवाली पुलिस की ऑटो सवार तीन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हाे गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऑटो में सवारियों के साथ टप्पेबाजी कर ठगी कर लेते थे। इन बदमाशों की पुलिस को काफी दिन से तलाश थी।

    पुलिस नये बस अड्डे के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने ऑटो सवार तीन लोगों को रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस को देखकर ऑटो को डिवाइडर कट से मोड़कर कच्चा मार्ग फ्लाईओवर की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीनों बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।

    पुलिस पर कर दी फायरिंग

    बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने की बजाय ऑटो छोड़कर भागने लगे। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी। गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया।

    आरोपियों ने पुलिस से बताया कि वह ऑटो में सवारी बिठाने के बाद पुलिस चेकिंग भय दिखाते हैं। सवारी बैग आदि सामान लेकर भाग जाते हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर को ऑटो में एक महिला और तीन बच्चों को बिठाकर उनके आभूषण उतरवा लिए थे। बदमाशों के पास से तीन अवैध तमंचे, 11 हजार रूपए, नकद तीन कारतूस आदि बरामद हुए हैं।