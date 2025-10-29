गाजियाबाद में झांसा देकर ठगने वाले तीन टप्पेबाज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, ऑटो में सवारियों को बनाते थे निशाना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नये बस अड्डे के पास कोतवाली पुलिस की ऑटो सवार तीन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हाे गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऑटो में सवारियों के साथ टप्पेबाजी कर ठगी कर लेते थे। इन बदमाशों की पुलिस को काफी दिन से तलाश थी।

पुलिस नये बस अड्डे के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने ऑटो सवार तीन लोगों को रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस को देखकर ऑटो को डिवाइडर कट से मोड़कर कच्चा मार्ग फ्लाईओवर की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीनों बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।

पुलिस पर कर दी फायरिंग बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने की बजाय ऑटो छोड़कर भागने लगे। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी। गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया।