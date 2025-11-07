गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में हर दिन बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, पदाधिकारियों ने अनदेखी पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा-यमुना हिंडन अपार्टमेंट में आवास विकास परिषद की लापरवाही के कारण फायर पंप से रोजाना हजारों लीटर पानी बेकार बह रहा है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने विभागीय अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत की मांग की है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एएन त्रिपाठी ने बताया कि फायर पंप की पाइपलाइन से लगातार पानी रिस रहा है, जिससे हर दिन गंगा वाटर की भारी बर्बादी हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत एक सप्ताह पूर्व अधिशासी अभियंता विद्युत खंड-2 वीपी सिंह से करते हुए पाइप की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सचिव अतुल राय ने कहा कि विभाग की उदासीनता के चलते पिछले कई दिनों से पानी की बर्बादी जारी है। एक ओर सरकार जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं विभागीय लापरवाही से कीमती गंगा जल नालियों में बह रहा है।