    गाजियाबाद में थार सवार की गुंडागर्दी, महिला की कार रोकी; विरोध करने पर की मारपीट और अभद्रता

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में निवाड़ी रोड पर थार सवार आरोपियों ने एक महिला की कार रोककर मारपीट और अभद्रता की। महिला अपनी बेटियों के साथ मेरठ में शादी समारो ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में थार सवार शख्स ने की महिला कार सवार से बदसलूकी।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी रोड पर शनिवार रात समारोह से लाैट रही कार सवार महिला को थार सवार आरोपितों ने रोककर मारपीट व अभद्रता कर दी। आराेपितों ने काफी देर तक पीछा किया। घटना के बाद से महिला दहशत में हैं। उन्हाेंने थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है।

    मोदीनगर की एक कॉलोनी की महिला अपनी दो बेटियों के साथ कार से मेरठ शादी समारोह में गई थी। लौटते समय वे गंगनहर पटरी मार्ग से हाेते हुए मोदीनगर आ रही थी। निवाड़ी रोड पर एक थार में सवार आरोपित उनका पीछा करने लगा। उनकी कार को कई बार डीपर भी दिये। इसके बाद आरोपितों ने कुछ ही दूरी पर महिला की कार के सामने थार लगा दी।

    महिला कार से निकली और आरोपिताें का विरोध करने लगी। आरोप है कि आरोपितों ने महिला व उनकी बेटियों के साथ अभद्रता की। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित भाग निकले। एसीपी ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी।