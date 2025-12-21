गाजियाबाद में थार सवार की गुंडागर्दी, महिला की कार रोकी; विरोध करने पर की मारपीट और अभद्रता

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी रोड पर शनिवार रात समारोह से लाैट रही कार सवार महिला को थार सवार आरोपितों ने रोककर मारपीट व अभद्रता कर दी। आराेपितों ने काफी देर तक पीछा किया। घटना के बाद से महिला दहशत में हैं। उन्हाेंने थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है।

मोदीनगर की एक कॉलोनी की महिला अपनी दो बेटियों के साथ कार से मेरठ शादी समारोह में गई थी। लौटते समय वे गंगनहर पटरी मार्ग से हाेते हुए मोदीनगर आ रही थी। निवाड़ी रोड पर एक थार में सवार आरोपित उनका पीछा करने लगा। उनकी कार को कई बार डीपर भी दिये। इसके बाद आरोपितों ने कुछ ही दूरी पर महिला की कार के सामने थार लगा दी।