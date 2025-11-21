Ghaziabad News: मकान पर कब्जे को लेकर किराएदार की धमकी, पीड़िता ने लगाई कार्रवाई की गुहार
गाजियाबाद के मुरादनगर में एक महिला ने किराएदार पर मकान कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, किराएदार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मोदीनगर में नगर की मलिकनगर कॉलोनी में रहने वाली महिला ने किराएदार पर कुछ लोगों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा करने व विरोध मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
मलिकानगर कॉलोनी में रहने वाले इजहार हुसैन एक पुश्तैनी मकान है। दो वर्ष पूर्व कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनसे मकान का ऊपर का हिस्सा किराये पर लिया था। महिला के अनुसार पड़ोस पर रहने वाले बदमाश किस्म के व्यक्ति के साथ मिलकर किराएदार उनके मकान पर कब्जा कर लिया है।
आरोपी न तो उन्हें किराया दे रहा है और न ही मकान खाली कर रहा है। जब महिला व उनके पति मकान खाली करने को कहते हैं तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इतना ही नहीं आरोपी उनके साथ मारपीट भी कर चुका है। पीड़िता ने इस संबंध में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है।
