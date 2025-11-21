Ghaziabad News: मकान पर कब्जे को लेकर किराएदार की धमकी, पीड़िता ने लगाई कार्रवाई की गुहार

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मोदीनगर में नगर की मलिकनगर कॉलोनी में रहने वाली महिला ने किराएदार पर कुछ लोगों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा करने व विरोध मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मलिकानगर कॉलोनी में रहने वाले इजहार हुसैन एक पुश्तैनी मकान है। दो वर्ष पूर्व कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनसे मकान का ऊपर का हिस्सा किराये पर लिया था। महिला के अनुसार पड़ोस पर रहने वाले बदमाश किस्म के व्यक्ति के साथ मिलकर किराएदार उनके मकान पर कब्जा कर लिया है।