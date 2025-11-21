Language
    गाजियाबाद में अगवा की गई किशोरी को खोजकर पुलिस ने केस किया बंद, अब दोबारा भगा ले गया आरोपित

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    गाजियाबाद के कौशांबी में एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। अगस्त में एक युवक किशोरी को भगा ले गया था, पुलिस ने एफआर लगा दी थी। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपित ने दोबारा किशोरी का अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराकर बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गाजियाबाद में पुलिस ने किशोरी को खोजकर लगाया एफआर, अब दोबारा भगा ले गया आरोपी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। महिला संबंधी अपराधों के प्रति गाजियाबाद पुलिस कितनी गंभीर है, इसका एक ताजा उदहारण कौशांबी थाना क्षेत्र का सामने आया है। अगस्त माह में एक किशोरी को आरोपित अपने साथ भगाकर ले गया और किशोरी को बरामद कर पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी।

    स्जवन के असंतुष्ट होने के बाद भी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपित के हौसले बुलंद रहे और वह दोबारा किशोरी को भगा कर ले गया। अब एक बार फिर पीड़ित स्वजन ने एफआइआर दर्ज कराते हुए किशोरी को सकुशल बरामद करने की मांग की है।

    वैशाली के एक सेक्टर में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री को चार अगस्त 2024 को रोहित कांत नाम का युवक अपने साथ भगा कर ले गया था। इस मामले में उन्होंने एफआइआर दर्ज कराई थी। पुत्री वापस आ गई और उन्होंने मामला समझाबुझा कर शांत कर दिया था।

    उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी थी और वह इस एफआर से संतुष्ट नहीं थीं। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपित के हौसले बुलंद हैं। आरोप है कि आरोपित आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उस पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं।

    पीड़िता का कहना है कि उनकी पुत्री एक नवंबर को घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। आस-पड़ोस में पता करने पर मालूम हुआ कि बेटी को रोहित कांत अपने साथ ले गया है। आरोप है कि वह रोहित के घर गई तो उसके स्वजन ने वहां आने से मना किया और बेटी की हत्या की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने रोहित से संपर्क किया तो उसने भी बेटी व पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी।

    पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर मामले का विवेचनाधिकारी बदलने की मांग भी की है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। किशोरी को बरामद कर लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।