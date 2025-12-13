Language
    शहरी स्कूलों में 73 बच्चों पर एक टीचर, गाजियाबाद में सरप्लस शिक्षकों की एडजस्टमेंट की तैयारी

    By Deepa Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    Hero Image

    गाजियाबाद के म्युनिसिपल स्कूलों में टीचरों की कमी है, जिले में 21 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। फाइल फोटो

    दीपा शर्मा, गाजियाबाद। शहर के इलाके के म्युनिसिपल स्कूलों में टीचरों की बहुत कमी है। जिले में 21 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां टीचरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उन स्कूलों के टीचरों और स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा है जहां स्टूडेंट कम हैं और टीचरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लिस्ट तैयार होने के बाद टीचर एडजस्टमेंट का प्रपोज़ल सरकार को भेजा जाएगा। इस एडजस्टमेंट से सिंगल-टीचर स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है।

    जिले में 21 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। इनमें से पांच स्कूल टीचरलेस हैं, लेकिन सिंगल-टीचर स्कूलों को टेम्पररी तौर पर लगाया गया है। टेम्पररी टीचर की छुट्टी या दूसरी वजहों से अक्सर इन स्कूलों में ताले लगे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सरप्लस टीचरों वाले स्कूलों को सिंगल-टीचर स्कूलों में एडजस्ट करेगा, जिससे टीचरों की समस्या का पक्का हल हो जाएगा। 

    2011 से कोई एडजस्टमेंट नहीं

    1972 के बाद से शहरी इलाके में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। 2001 और 2011 में, टीचरों को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में एडजस्ट किया गया था। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच टीचरों की संख्या में बैलेंस हो गया। हालांकि, पिछले कई सालों से टीचरों की काफी कमी रही है। औसतन, ग्रामीण इलाकों में लगभग 29 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, जबकि शहरी इलाकों में यह औसत लगभग 73 है।

    स्कूलों में टीचर स्थिति और एनरोलमेंट
    स्कूल का नाम टीचर स्थिति एनरोलमेंट
    कम्पोजिट स्कूल कैला बॉयज सिंगल 401
    प्राइमरी स्कूल कविनगर सिंगल 168
    प्राइमरी स्कूल सिकरोड सिंगल 149
    प्राइमरी स्कूल शहीदनगर-2 टेम्पररी 146
    प्राइमरी स्कूल कैला जनरल-2 टेम्पररी 116
    प्राइमरी स्कूल घुकना टेम्पररी 109
    प्राइमरी स्कूल लालकुआं सिंगल 106
    प्राइमरी स्कूल बौंझा सिंगल 102

    ये हैं जिले के सिंगल और टीचरलेस स्कूल

    प्राइमरी स्कूल बम्हेटा-2, प्राइमरी स्कूल बैंझा, प्राइमरी स्कूल हरसावन, प्राइमरी स्कूल कविनगर, प्राइमरी स्कूल लालकुआं, प्राइमरी स्कूल मिल्क दुहाई, प्राइमरी स्कूल मोरटा-2, प्राथमिक विद्यालय मा. काशीराम, प्राथमिक विद्यालय सदरपुर-1, प्राथमिक विद्यालय सदरपुर-2, प्राथमिक विद्यालय सरायपुख्ता, प्राथमिक विद्यालय सिहानी-1, प्राथमिक विद्यालय सिकरोड, प्राथमिक विद्यालय सराय नजर अली, कम्पोजिट विद्यालय कैला बालक, कम्पोजिट विद्यालय रईसपुर बालक में एकल शिक्षक तैनात हैं। पांच शिक्षकविहीन विद्यालयों में अस्थाई एकल शिक्षकों की तैनाती की गई है। इनमें प्राथमिक विद्यालय राजनगर, प्राथमिक विद्यालय शहीदनगर-2, प्राथमिक विद्यालय घूकना, प्राथमिक विद्यालय कैला जनरल-2, प्राथमिक विद्यालय सिहानी गेट शामिल हैं। 

    जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्टूडेंट एनरोलमेंट और टीचर

    कुल जिला (शहरी + ग्रामीण)
    कुल स्टूडेंट एनरोलमेंट कुल टीचर स्टूडेंट-टीचर रेश्यो
    72,980 2,149 33.95
    शहरी इलाके
    स्टूडेंट एनरोलमेंट टीचर स्टूडेंट-टीचर रेश्यो
    17,320 237 73.08
    ग्रामीण इलाके
    स्टूडेंट एनरोलमेंट टीचर स्टूडेंट-टीचर रेश्यो
    55,660 1,912 29.11

    जिन स्कूलों में टीचरों की संख्या तय स्टूडेंट रेश्यो से ज़्यादा है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इससे सिंगल-टीचर और बिना टीचर वाले स्कूलों में सरप्लस टीचरों को एडजस्ट करके समस्या का पक्का समाधान हो सकेगा। लिस्ट पूरी होने के बाद, सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा जाएगा।

    -ओपी यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद