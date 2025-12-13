शहरी स्कूलों में 73 बच्चों पर एक टीचर, गाजियाबाद में सरप्लस शिक्षकों की एडजस्टमेंट की तैयारी

दीपा शर्मा, गाजियाबाद। शहर के इलाके के म्युनिसिपल स्कूलों में टीचरों की बहुत कमी है। जिले में 21 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां टीचरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उन स्कूलों के टीचरों और स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा है जहां स्टूडेंट कम हैं और टीचरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लिस्ट तैयार होने के बाद टीचर एडजस्टमेंट का प्रपोज़ल सरकार को भेजा जाएगा। इस एडजस्टमेंट से सिंगल-टीचर स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जिले में 21 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। इनमें से पांच स्कूल टीचरलेस हैं, लेकिन सिंगल-टीचर स्कूलों को टेम्पररी तौर पर लगाया गया है। टेम्पररी टीचर की छुट्टी या दूसरी वजहों से अक्सर इन स्कूलों में ताले लगे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सरप्लस टीचरों वाले स्कूलों को सिंगल-टीचर स्कूलों में एडजस्ट करेगा, जिससे टीचरों की समस्या का पक्का हल हो जाएगा।

2011 से कोई एडजस्टमेंट नहीं 1972 के बाद से शहरी इलाके में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। 2001 और 2011 में, टीचरों को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में एडजस्ट किया गया था। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच टीचरों की संख्या में बैलेंस हो गया। हालांकि, पिछले कई सालों से टीचरों की काफी कमी रही है। औसतन, ग्रामीण इलाकों में लगभग 29 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, जबकि शहरी इलाकों में यह औसत लगभग 73 है।