गाजियाबाद: बीएलओ ड्यूटी से स्कूलों पर संकट, शिक्षक संघ का विरोध

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिलेभर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगाई गई है। सभी विद्यालयों के प्रभारी को छोड़कर सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एकल शिक्षक की तैनाती है और वहां से भी शिक्षक की ड्यूटी बीएलओ कार्य के लिए लगा दी गई है। ऐसे में विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ की ओर से विरोध जताया जा रहा है। मामले को लेकर शिक्षक संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

शिक्षक संघ महानगर के महामंत्री लईक अहमद ने बताया कि नवंबर माह में अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में 13 नवंबर तक शिक्षकों की ड्यूटी बीएलए के कार्यों के लिए लगा दी गई है। शिक्षक पूरी तरह से शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दिए गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी।