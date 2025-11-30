Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, पुरानी दुश्मनी का आरोप

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में नगर निगम के टैंकर ने बाइक सवार 21 वर्षीय शिवम चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राजापुर का रहने वाला था। परिजनों ने टैंकर ड्राइवर पर पुरानी दुश्मनी का आरोप लगाया है। शिवम के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में नगर निगम के टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर थाना इलाके में आज दोपहर नगर निगम के पानी के टैंकर ने बाइक सवार एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक, 21 साल का शिवम चौधरी, राजापुर का रहने वाला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार वालों का आरोप है कि टक्कर मारने वाले टैंकर ड्राइवर से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। युवक के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...