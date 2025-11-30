गाजियाबाद: टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, पुरानी दुश्मनी का आरोप

गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में नगर निगम के टैंकर ने बाइक सवार 21 वर्षीय शिवम चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राजापुर का रहने वाला था। परिजनों ने टैंकर ड्राइवर पर पुरानी दुश्मनी का आरोप लगाया है। शिवम के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में नगर निगम के टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। फाइल फोटो