68,000 लाइटें, 160 कर्मचारी... फिर भी गाजियाबाद रात में काला क्यों?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम दावा करता है कि हर गली रोशन है, लेकिन यह दावा खोखला है। शहर के सबसे पॉश इलाके राजनगर की गलियां भी रात में अंधेरे में डूबी रहती हैं। यह इलाका आमतौर पर 24 घंटे खुला रहता है। शहर की सड़कों पर अंधेरा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

बारिश के दौरान पानी से बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब होना आम बात है। इस बार भी बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब हो गईं। हर साल मानसून के बाद लाइटों की मरम्मत का अभियान चलाया जाता है। इस बार भी यह अभियान महज औपचारिकता बनकर रह गया। प्रत्येक वार्ड में महज 40 लाइटें ही लगाई गईं, जबकि खराब लाइटों की संख्या कहीं ज्यादा है।

राजनगर शहर का हृदय स्थल माना जाता है, जहां कई कॉर्पोरेट कार्यालय, बाजार और हवेलियां हैं। यह इलाका 24 घंटे चहल-पहल से गुलजार रहता है। दैनिक जागरण की टीम ने सोमवार रात राजनगर का दौरा किया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। कुछ जगहों पर इमारतों पर लगी निजी लाइटें सड़कों को रोशन कर रही थीं। लोहिया नगर स्थित नगर निगम मुख्यालय लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर है।

सोमवार रात लोहिया नगर में अंधेरा छाया रहा। अंधेरे के कारण सड़कों पर कम ही लोग नज़र आए। स्थानीय निवासी संजय ने बताया कि नगर निगम की टीम रात में इलाके का दौरा नहीं करती। अंधेरे के कारण, शाम होते ही पटेल नगर में जगह-जगह लोग इकट्ठा होकर नशा करते हैं। महिलाएं शाम के समय घर से निकलने में हिचकिचाती हैं। न्यू आर्य नगर में भी कई गलियों में रात में रोशनी की कमी है। राकेश मार्ग पर भी कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा।