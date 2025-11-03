Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 9 वर्षीय बच्ची के पैर से मांस नोचा

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:06 AM (IST)

    गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। एक ताजा घटना में, 9 वर्षीय बच्ची कुत्ते का शिकार बनी, जिसने उसके पैर से मांस नोच लिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, जो प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुत्ते के काटने से घायल बच्ची शिवानी। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पांडव नगर में नौ वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने बच्ची के एक पैर से करीब एक इंच मांस को नोच लिया। स्वजन बच्ची को लेकर जिला संयुक्त अस्पताल पहुंचे। पांडव नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान है।

    रविवार सुबह बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची सड़क पर गिर गई। कुत्ते ने बच्ची के पैर में काट लिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए दौड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों ने मुश्किल से बच्ची को बचाया। बच्ची का पैर लहूलुहान हो गया। बच्ची के पिता अजय सिंह ने बताया कि कालोनी में कुत्तों का आतंक है। आए दिन कुत्ते बच्चों को काटते रहते हैं। शिकायत के बाद भी कुत्तों को नहीं पकड़ा जाता है। जिस वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं।

    40 लोगों को लगी वैक्सीन

    रविवार को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में 40 से अधिक कुत्ते काटे के मरीज पहुंचे। उन्हें रेबीज की वैक्सीन लगवाई गई। सबसे अधिक मामले कविनगर, संजय नगर, विजयनगर और नेहरू नगर क्षेत्र के थे। स्थानीय लोगों का कहा कि नगर निगम की ओर से कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई लंबे समय से ठप पड़ी है। नगर निगम की ओर से कहा गया कि आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और उनको वैक्सीन लगाई जा रही है।