गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 9 वर्षीय बच्ची के पैर से मांस नोचा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पांडव नगर में नौ वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने बच्ची के एक पैर से करीब एक इंच मांस को नोच लिया। स्वजन बच्ची को लेकर जिला संयुक्त अस्पताल पहुंचे। पांडव नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान है।



रविवार सुबह बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची सड़क पर गिर गई। कुत्ते ने बच्ची के पैर में काट लिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए दौड़े।

लोगों ने मुश्किल से बच्ची को बचाया। बच्ची का पैर लहूलुहान हो गया। बच्ची के पिता अजय सिंह ने बताया कि कालोनी में कुत्तों का आतंक है। आए दिन कुत्ते बच्चों को काटते रहते हैं। शिकायत के बाद भी कुत्तों को नहीं पकड़ा जाता है। जिस वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं।