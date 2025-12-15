नोएडा में डीएमई, EPE और NH-9 की बदली स्पीड लिमिट: 15 फरवरी तक रहेगी लागू, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
गाजियाबाद में कोहरे के कारण पुलिस ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोहरे को देखते हुए पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय कर दी गई है।
मौजूदा समय में डीएमई पर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी की रफ्तार मान्य है जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 किमी की रफ्तार से हल्के वाहन दौड़ सकते हैं। नई लागू की गई गति सीमा आज रात 11 बजे से 15 फरवरी तक के लिए है।
