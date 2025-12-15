नोएडा में डीएमई, EPE और NH-9 की बदली स्पीड लिमिट: 15 फरवरी तक रहेगी लागू, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोहरे को देखते हुए पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय कर दी गई है।