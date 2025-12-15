Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में डीएमई, EPE और NH-9 की बदली स्पीड लिमिट: 15 फरवरी तक रहेगी लागू, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    गाजियाबाद में कोहरे के कारण पुलिस ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोहरे को देखते हुए पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौजूदा समय में डीएमई पर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी की रफ्तार मान्य है जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 किमी की रफ्तार से हल्के वाहन दौड़ सकते हैं। नई लागू की गई गति सीमा आज रात 11 बजे से 15 फरवरी तक के लिए है।