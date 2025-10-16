अपने साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को बचाने के लिए मां बयान से पलटी, फिर भी कोर्ट ने सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दरिंदे बेटे ने चाकू के बल पर शराब के नशे में अपनी सगी मां के साथ दुष्कर्म किया। मां ने बेटे के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। बाद में बेटे के लिए मां की ममता उमड़ पड़ी। मां अपने बेटे को बचाने के लिए अपने बयान से पलट गई, लेकिन साक्ष्य और गवाहों से साबित हो गया कि बेटे ने मां के साथ दुष्कर्म किया था।

कोर्ट ने बुधवार को बेटे को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका रही। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली 56 वर्षीय महिला के दो बेटे और दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। चार नवंबर 2021 की रात को उनका छोटा बेटा बाहर गया था। उस दिन दीवाली थी। महिला का पति भी घर पर नहीं थे। वह घर में अकेली थीं।

बड़ा बेटा शराब के नशे में घर आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने उसे चाकू दिखाकर डराया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मां ने घटना की 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने मां को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मां ने मजिस्ट्रेट के सामने भी बेटे के खिलाफ बयान दिया। इसके बाद मां ने पुलिस के सामने भी बेटे के खिलाफ बयान दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।