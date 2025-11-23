गाजियाबाद में SIR अभियान के दौरान उमड़ी मतदाताओं की भीड़, गणना प्रपत्र जमा करने की लगी होड़
Ghaziabad SIR अभियान के दौरान मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी। गणना प्रपत्र जमा करने के लिए लोगों में होड़ मची रही। मतदाता अपने प्रपत्र जमा करने के लिए उत्साहित दिखे। केंद्र पर भारी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द अपना प्रपत्र जमा करना चाहता था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad SIR कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग के निर्देश पर रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस दौरान मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपे।
दोपहर होते बढ़ी भीड़
जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को सुबह आठ बजे से ही मतदान केंद्रों पर पर पहुंचकर गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए निर्देश दिए थे, हालांकि जिले के अधिकांश मतदाता केंद्रों पर सुबह नौ बजे के ही बीएलओ और मतदाताओं की उपस्थिति नजर आई। दोपहर होते - होते मतदेय स्थलों पर भीड़ भी नजर आने लगी।
एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने बताया कि रविवार को अधिक से अधिक मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसके तहत मतदाता दोपहर बाद तक मतदेय स्थलों पर मौजूद रहे। रविवार देर शाम तक एकत्र किए गए गणना प्रपत्रों का डाटा सोमवार को साझा किया जाएगा।
