गाजियाबाद में SIR अभियान के दौरान उमड़ी मतदाताओं की भीड़, गणना प्रपत्र जमा करने की लगी होड़

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad SIR कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग के निर्देश पर रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस दौरान मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपे।

दोपहर होते बढ़ी भीड़ जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को सुबह आठ बजे से ही मतदान केंद्रों पर पर पहुंचकर गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए निर्देश दिए थे, हालांकि जिले के अधिकांश मतदाता केंद्रों पर सुबह नौ बजे के ही बीएलओ और मतदाताओं की उपस्थिति नजर आई। दोपहर होते - होते मतदेय स्थलों पर भीड़ भी नजर आने लगी।