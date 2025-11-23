SIR अभियान में उत्कृष्ट BLO को जिलाधिकारी देंगे 10 हजार रुपये का इनाम, परिवार सहित होंगे सम्मानित

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। UP SIR चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। एसआइआर कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को दस हजार रुपये तक का पुरस्कार जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, इसके साथ ही उनको परिवार के साथ बुलाकर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ की ओर से शनिवार को एक पत्र जारी कर बताया गया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तय अवधि में प्रत्येक विधानसभा के प्रथम पांच ऐसे बीएलओ जो कि घर - घर भ्रमण कर निर्वाचकों से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त कर एप पर सर्वाधिक डिजिटाइजेशन का कार्य करेंगे, उनको विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद प्राेत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा।

समारोह में परिवार सहित आमंत्रण बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मान समारोह में परिवार सहित आमंत्रित कर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को दस - दस हजार रुपये एवं तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को पांच - पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम पांच बीएलओ को परिवार सहित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ लंच पर आमंत्रित किया जाएगा। मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे BLO मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान के तहत सुबह आठ बजे ही सभी बीएलओ मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। मतदेय स्थलों पर बैठकर वह मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे।