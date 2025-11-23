Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR अभियान में उत्कृष्ट BLO को जिलाधिकारी देंगे 10 हजार रुपये का इनाम, परिवार सहित होंगे सम्मानित

    By Abhishek Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:01 AM (IST)

    गाजियाबाद में SIR अभियान के अंतर्गत बेहतरीन काम करने वाले BLO को जिलाधिकारी 10 हजार रुपये का इनाम देंगे। उन्हें परिवार सहित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य मतदाताओं को जागरूक करना है, जिसमें BLO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रोत्साहन से अन्य BLO को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ करेंगे उत्कृष्ट BLO को सम्मानित। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। UP SIR चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। एसआइआर कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को दस हजार रुपये तक का पुरस्कार जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, इसके साथ ही उनको परिवार के साथ बुलाकर प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ की ओर से शनिवार को एक पत्र जारी कर बताया गया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तय अवधि में प्रत्येक विधानसभा के प्रथम पांच ऐसे बीएलओ जो कि घर - घर भ्रमण कर निर्वाचकों से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त कर एप पर सर्वाधिक डिजिटाइजेशन का कार्य करेंगे, उनको विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद प्राेत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा।

    समारोह में परिवार सहित आमंत्रण

    बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मान समारोह में परिवार सहित आमंत्रित कर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को दस - दस हजार रुपये एवं तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को पांच - पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

    विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम पांच बीएलओ को परिवार सहित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ लंच पर आमंत्रित किया जाएगा।

    मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे BLO

    मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान के तहत सुबह आठ बजे ही सभी बीएलओ मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। मतदेय स्थलों पर बैठकर वह मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे।

    जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वह रविवार को मतदेय स्थल पहुंचकर अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करें।