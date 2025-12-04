गाजियाबाद में जूते के शोरूम की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग, दमकल की चार गाड़ियां जुटीं लपटें बुझाने में
गाजियाबाद में एक जूते के शोरूम की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने से शोरूम को काफी नुकसान हुआ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। तहसील के पास जूते के शोरूम में तीसरी मंजिल पर बृहस्पतिवार देर रात आग लग गई। नीचे जूते का शोरूम है, ऊपर माल रखा हुआ है। रात करीब साढ़े नौ बजे ऊपरी मंजिल पर आग लगने के बाद तेजी से फैली। सूचना मिलते ही आवश्यक कदम उठाए जाने लगे। एफएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव के मुताबिक आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर दमकल की चार गाड़ी आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं।
