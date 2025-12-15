गाजियाबाद: फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापामारी से मची भगदड़; 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू
गाजियाबाद के लाजपतनगर में पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। एसीपी ने टीम के साथ छापा मारकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लाजपतनगर के फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। मौके पर एसीपी ने टीम के साथ छापा मारा और महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दो महिलाओं को छुड़वाकर घर भेजा गया।
एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि शनिवार रात लाजपतनगर में शनि चौक के पास फ्लैट संख्या डी-60 में देह व्यापार संचालित होने की सूचना मुखबिर से मिली। इसके बाद चौकी प्रभारी को भेजकर जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। टीम ने मौके पर छापा मारा तो फ्लैट में चार महिलाएं और दो पुरुष मिले।
तीन महिलाओं ने बताया कि मुन्नी देवी ने उन्हें 200 से 500 रुपये तक का लालच देकर देह व्यापार के काम में धकेला था। छापे के दौरान दो संचालक करहेड़ा निवासी राजेश सिंह और मुन्नी देवी निवासी लाजपतनगर को गिरफ्तार किया है। एसीपी ने बताया कि राजेश सिंह ग्राहक लाने का काम करता था। पकड़े गए दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।