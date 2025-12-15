गाजियाबाद: फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापामारी से मची भगदड़; 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लाजपतनगर के फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। मौके पर एसीपी ने टीम के साथ छापा मारा और महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दो महिलाओं को छुड़वाकर घर भेजा गया।

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि शनिवार रात लाजपतनगर में शनि चौक के पास फ्लैट संख्या डी-60 में देह व्यापार संचालित होने की सूचना मुखबिर से मिली। इसके बाद चौकी प्रभारी को भेजकर जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। टीम ने मौके पर छापा मारा तो फ्लैट में चार महिलाएं और दो पुरुष मिले।