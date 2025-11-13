गाजियाबाद में कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने के आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला

गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं 13 नवंबर से ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह नियम सरकारी, निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।

