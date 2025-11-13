गाजियाबाद में कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने के आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला
गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं 13 नवंबर से ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह नियम सरकारी, निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं 13 नवंबर से ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोचिंग सेंटरों पर भी लागू होगा नियम
यह आदेश सरकारी व निजी स्कूलों के साथ-साथ सभी कोचिंग सेंटरों पर भी प्रभावी होगा। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।