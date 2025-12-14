गाजियाबाद में क्लासेज ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ने बड़ा आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। GRAP की पाबंदियों के कारण दोनों मोड में पढ़ाई अब 14 दिसंबर 2025 से लेकर अंतिम आदेश तक जारी रहेगी।

आदेश के मुताबिक प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी, जबकि छठी से बारहवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में चलेगी, यानी जहां ऑनलाइन संभव हो वहां ऑनलाइन और बाकी जगह फिजिकल कक्षाएं लगेंगी।

यह आदेश सभी बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, आईसीआईएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्कूलों तथा कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से निर्देशों का पालन कराने को कहा है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों और कोचिंग संचालकों से अपील की गई है कि इस आदेश का पूरी तरह पालन करें और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहें।