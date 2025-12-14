Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में क्लासेज ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    गाजियाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। GRAP की प ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदूषण के चलते गाजियाबाद में कक्षाएं ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ने बड़ा आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। GRAP की पाबंदियों के कारण दोनों मोड में पढ़ाई अब 14 दिसंबर 2025 से लेकर अंतिम आदेश तक जारी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदेश के मुताबिक प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी, जबकि छठी से बारहवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में चलेगी, यानी जहां ऑनलाइन संभव हो वहां ऑनलाइन और बाकी जगह फिजिकल कक्षाएं लगेंगी।

    bbcdf0c3-8cf5-4cba-9087-062e9fea7794

    यह आदेश सभी बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, आईसीआईएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्कूलों तथा कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से निर्देशों का पालन कराने को कहा है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों और कोचिंग संचालकों से अपील की गई है कि इस आदेश का पूरी तरह पालन करें और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाते रहें।