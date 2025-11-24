मंडी में फायरिंग करने वाले आठ आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर सहित अन्य की मुश्किलें बढ़ीं
गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में फायरिंग करने वाले आठ आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये सभी आरोपी हिस्ट्रीशीटर हैं और इन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट लगने से इनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल बनेगा।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित नवीन फल-सब्जी मंडी में 11 अगस्त को विवाद के दौरान गोली चलाने के मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों पर गैंगस्टर लगाई है। एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पुलिस आयुक्त की संस्तुति के बाद हिस्ट्रीशीटर हरीश चौधरी, अनुराग, प्रिंस, राज, प्रशांत, अर्जुन चौधरी, अमन चौधरी और अमन पर गैंगस्टर लगी है।
बता दें कि 11 अगस्त को मंडी समिति की बैठक के दौरान नवीन फल एवं सब्जी मंडी में जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान आरोपितों ने फायरिंग भी की थी। इसमें एक कामगार घायल हो गया था। मंडी सचिव और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर विवाद शुरू हुआ था।
हिस्ट्रीशीटर हरीश चौधरी का फायरिंग करते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। एसीपी ने बताया कि मामले में अन्य आरोपितों को भी चिह्नित किया जा रहा है। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
