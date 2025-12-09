गाजियाबाद: आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया जल्द, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं।

अभिभावकों को आनलाइन आवेदन में किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबर पर काल कर अभिभावक आवेदन, दस्तावेज एवं अन्य सभी दाखिला संबंधी जानकारी ले सकेंगे।

जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के अनुसार आरटीई के तहत दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने जा रही है। जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। जिन अभिभावकों के दस्तावेज नहीं बने हैं वह बनवाकर रख लें।