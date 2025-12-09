Language
    गाजियाबाद: आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया जल्द, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

    By Deepa Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:15 AM (IST)

    गाजियाबाद में आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि अभिभावकों को दाखिले से जुड़ी जानकार ...और पढ़ें

    जल्द शुरू होगी ऑनाइन आवेदन प्रक्रिया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं।

    अभिभावकों को आनलाइन आवेदन में किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबर पर काल कर अभिभावक आवेदन, दस्तावेज एवं अन्य सभी दाखिला संबंधी जानकारी ले सकेंगे।

    जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

    बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के अनुसार आरटीई के तहत दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने जा रही है। जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। जिन अभिभावकों के दस्तावेज नहीं बने हैं वह बनवाकर रख लें।

    बनवा लें जरूरी दस्तावेज

    आवेदन के समय अभिभावकों को दुर्बल वर्ग में दाखिले के आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र (जिन अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होगी वही पात्र होंगे), आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ कोई अन्य फोटो युक्त सरकारी प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर रख लें।

    इसके अलावा अलाभित समूह में आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र/ दिव्यांग/ विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता/ निराश्रित बच्चा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ कोई अन्य फोटो युक्त सरकारी प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर रख लें। जिससे आवेदन के समय दस्तावेज न होने पर वंचित न रहना पड़े।