जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद रीजन में अभी तक 300 से अधिक बीएस-तीन व चार बसों को नहीं बदल सका। एनसीआर में प्रतिबंध के बाद भी इनमें से ज्यादातर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे इन बसों से प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं, अधिकारियों का दावा है कि बसों का रूट बदलकर उन्हें एनसीआर के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है।

एनसीआर में प्रदूषण का बड़ा कारण पुराने वाहनों के संचालन को भी माना जा रहा है। इनमें रोडवेज की बीएस-3 व 4 बसें भी शामिल हैं। इसकी रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बसों को बंद करने के लिए परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ अक्टूबर 2023 में बैठक की थी।

इन बसों को एनसीआर में बंद करने का फैसला लिया गया था। इनके स्थान पर बीएस-छह, सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना था, लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों ने सीएक्यूएम से अनुमति लेकर बीते वर्ष बसों का संचालन गया था। अब सीएक्यूएम ने ग्रेप-तीन के अंतर्गत इन बसों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके बाद भी इनमें से ज्यादातर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बीएस-3 व 4 बसों के संचालन पर आठ नवंबर 2023 को ही रोक लग चुकी है। वहां केवल बीएस-6 बसों को भेजा जा रहा है। जो बसें दिल्ली के आनंद विहार से संचालित होती थीं उन 50 से अधिक बसों को कौशांबी डिपो शिफ्ट कर दिया गया था। यहीं से इन बसों का संचालन किया जा रहा है।

बीते एक वर्ष में करीब 200 बसें आईं दो वर्ष पहले परिवहन निगम के बेड़े में करीब 500 बीएस-तीन व चार बसें थीं। बीते करीब एक वर्ष में 200 बसों को बदला गया है। इनके स्थान पर बीएस-छह बसों को शामिल किया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में बसों को नीलाम किया जा चुका है। बची हुई बसों को भी नीलाम किया जाएगा।