गाजियाबाद के पांच वार्डवासियों का सफर होगा आसान, 5 करोड़ से होगा सड़कों का पुनर्निर्माण
गाजियाबाद शहर के पांच वार्डों की जर्जर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। महापौर सुनीता दयाल ने पाँच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन सड़कों के बनने से गोविन्दपुरम, शहीद नगर, प्रताप विहार और अकबरपुर के निवासियों का सफर आसान हो जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी विकास कार्य जारी रहेंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंपुरम, शहीद नगर, प्रताप विहार और अकबरपुर की जिन पांच वार्डों की सड़कों पर लोगों का गुजरना मुश्किल हाे रहा अब उनकी सूरत बदल जाएगी। महापौर सुनीता दयाल ने शनिवार को इन वार्डों की सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पांच करोड़ रुपये से इन सड़कों का पुनर्निर्माण होगा।
वार्ड 30 बालाजी एन्क्लेव में मुख्य मार्ग व कृष्णा गार्डन में सड़क निर्माण कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 10 लाख है। वार्ड 90 शहीद नगर दो में पुलिस चौकी मुख्य मार्ग व जीरो गली व अजीज क्लीनिक से वैशाखी स्कूल तक व एकता कालोनी में चरण सिंह वाली गली में आरसीसी सड़क निर्माण होगा। जिसकी लागत लगभग दो करोड़ रुपये है।
वार्ड 51 विजय नगर सीएसएच स्कूल से कृष्णा अपार्टमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना के कोने से दिशा मेडिकल स्टोर तक सड़क निर्माण कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये है। वार्ड 35 अकबरपुर बेहरामपुर में ग्रीन होटल से बसंत वैली तक सडक निर्माण व साइड पटरी पर इंटरलाकिंग टाइल का कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग 80 लाख रुपये है।
वर्षा में इन सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वाहनों के चलने पर धूल उड़ रही थी। लोगों की शिकायत का संज्ञान लेकर महापौर ने 15वें वित्त आयोग की निधि से प्रस्ताव पास कराया। शनिवार को जब महापौर निर्माण कार्यों का का शिलान्यास करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने फूल-माला से उनका स्वागत किया। महापौर ने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी विकास कार्य लगातार किया जा रहा है। जिससे वह क्षेत्र भी विकसित उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।