गाजियाबाद के पांच वार्डवासियों का सफर होगा आसान, 5 करोड़ से होगा सड़कों का पुनर्निर्माण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंपुरम, शहीद नगर, प्रताप विहार और अकबरपुर की जिन पांच वार्डों की सड़कों पर लोगों का गुजरना मुश्किल हाे रहा अब उनकी सूरत बदल जाएगी। महापौर सुनीता दयाल ने शनिवार को इन वार्डों की सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पांच करोड़ रुपये से इन सड़कों का पुनर्निर्माण होगा।



वार्ड 30 बालाजी एन्क्लेव में मुख्य मार्ग व कृष्णा गार्डन में सड़क निर्माण कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 10 लाख है। वार्ड 90 शहीद नगर दो में पुलिस चौकी मुख्य मार्ग व जीरो गली व अजीज क्लीनिक से वैशाखी स्कूल तक व एकता कालोनी में चरण सिंह वाली गली में आरसीसी सड़क निर्माण होगा। जिसकी लागत लगभग दो करोड़ रुपये है।

वार्ड 51 विजय नगर सीएसएच स्कूल से कृष्णा अपार्टमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना के कोने से दिशा मेडिकल स्टोर तक सड़क निर्माण कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये है। वार्ड 35 अकबरपुर बेहरामपुर में ग्रीन होटल से बसंत वैली तक सडक निर्माण व साइड पटरी पर इंटरलाकिंग टाइल का कार्य होगा। जिसकी लागत लगभग 80 लाख रुपये है।