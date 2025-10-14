Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के इस इलाके में 4.98 करोड़ से सड़क-नाले का होगा निर्माण, हजारों लोगों को मिलेगी राहत

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    गाजियाबाद के भीमनगर से बागू तक 4.98 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और नाले का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और पहली किस्त भी जारी कर दी है। सड़क और नाले के बनने से हजारों लोगों को जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, जो NH-24 के चौड़ीकरण के दौरान हुई थी। विधायक संजीव शर्मा के प्रयासों से यह संभव हो पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भीमनगर से बागू के बीच 4.98 करोड़ रुपये की लागत से सड़क व आरसीसी नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए शहर विधायक द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य के लिए शासन ने 49.10 लाख रुपये की पहली किस्त भी दे दी है। नाले और सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

    एनएच-24 का चौड़ीकरण कर एनएच- नौ के निर्माण के वक्त भीमनगर से बागू के बीच नाले को तोड़ दिया गया था, सड़क भी नहीं बनाई गई थी। इस वजह से हजारों लोगों को कई साल से आवागमन में परेशानी होती थी और वर्षा के मौसम में सड़क पर जलभराव होता था। इसको लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हाे सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले को लेकर कुछ माह पहली ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहर विधायक संजीव शर्मा से मुलाकात की और उनसे समस्या का समाधान कराने की मांग की। शहर विधायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क व नाले का निर्माण कार्य कराने के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा।

    खुद विधायक ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। शहर विधायक ने बताया कि अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा, यह भी प्रयास किया जाएगा कि तय समय के अंदर ही कार्य पूरा हो। जिससे कि लोगों को राहत मिल सके।