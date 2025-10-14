गाजियाबाद के इस इलाके में 4.98 करोड़ से सड़क-नाले का होगा निर्माण, हजारों लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भीमनगर से बागू के बीच 4.98 करोड़ रुपये की लागत से सड़क व आरसीसी नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए शहर विधायक द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य के लिए शासन ने 49.10 लाख रुपये की पहली किस्त भी दे दी है। नाले और सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।



एनएच-24 का चौड़ीकरण कर एनएच- नौ के निर्माण के वक्त भीमनगर से बागू के बीच नाले को तोड़ दिया गया था, सड़क भी नहीं बनाई गई थी। इस वजह से हजारों लोगों को कई साल से आवागमन में परेशानी होती थी और वर्षा के मौसम में सड़क पर जलभराव होता था। इसको लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हाे सका।