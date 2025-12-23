Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

    By Hasin Shahjama Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:46 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घा ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र के एनएच नौ की सर्विस रोड पर रविवार रात 12 बजे दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराया है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह हादसे विपरीत दिशा में बाइक चलाने की वजह से हुआ है। बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था।

    डासना निवासी रहीसुद्दीन एक महिला के साथ दिल्ली से डासना की ओर स्पलेंडर बाइक पर जा रहे थे। तनुश्री ग्रांड सोसायटी के पास रात 12 बजे विपरीत दिशा में सामने से आ रही एवेंजर बाइक से टक्कर हो गई। एवेंजर बाइक पर नेपाल निवासी अमन और विपिन सवार थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के कारण कम थी दृश्यता

    हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। जब हादसा हुआ तो काेहरे की वजह से सड़क पर दृश्यता कम थी। हादसे होते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

    पुलिस सभी घायलों को मणिपाल अस्पताल लेकर पहुंची। डाक्टरों ने 25 वर्षीय अमन और 38 वर्षीय रहीसुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। घायल विपिन की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। घायल महिला का मणिपाल अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    घायल महिला की पहचान बेबी निवासी दुधाला जनपद बलिया गाजीपुर के रूप में हुई है। रहीसुद्दीन महिला के साथ दिल्ली से देर रात घर लौट रहे थे। अमन एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के पद पर तैनात था। दोनों लैंड क्राफ्ट सोसायटी में किराये के कमरे में रहते थे। रहीसुद्दीन सब्जी बेचते थे।

    हेलमेट होता तो बच जाती जान 

    बाइक सवार चारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस का कहना है कि यदि बाइक सवार हेलमेट पहने होते तो उनकी जान बच सकती थी। बाइकों की गति अधिक थी। कोहरे में विपरीत दिशा में बाइक दिखाई नहीं दी। अचानक बाइक सामने आने पर ब्रेक नहीं लगे।



    बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे में रहीसुद्दीन और अमन की मौत हो गई। दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसा होने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है एक बाइक विपरीत दिशा में चल रही थी।

    -

    सूर्यबली मौर्य, सहायक पुलिस आयुक्त, कवि नगर