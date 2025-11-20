गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल के रैन बसेरे को संवारने का काम शुरू, खिड़की पर शीशा लगाया गया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद जिले के अस्पतालों में संचालित रैन बसेरों को संवारने का काम शुरू हो गया है। जिला महिला अस्पताल के रैन बसेरे का 20 दिन से टूटा पड़ा खिड़की का शीशा बदल दिया गया है। शीश नया लगाया गया है। बेड नये डाल दिये गये हैं। गददा और चादरें भी बदल दी गईं हैं।

रैन बसेरे में पुताई का काम चल रहा है। दो सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिये गये हैं। बाथरूम को ठीक किया जा रहा है। रैन बसेरे में नया रूम हीटर लगा दिया गया है। सर्दी बढ़ रही है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर संचालित रैन बसेरों की जरूरत पड़ने लगी हैं। डीएम के सख्त निर्देश के बाद सीएमओ ने सभी अस्पतालों के सीएमएस और एमएस को निर्देश दिये हैं कि रैन बसेरों को तुरंत चालू कराया जाये।

13 नवंबर को प्रकाशित खबर में जिला महिला अस्पताल के रैन बसेरे में कुत्तों के डेरा डालने का जिक्र किया गया था। बेड की चादरों के अस्त-व्यस्त होने, साफ सफाई का इंतजाम न होने और मुख्य दरवाजे की खिड़की का शीशा गायब होने का भी जिक्र किया गया था।