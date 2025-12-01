Ghaziabad Pollution: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई फेल? देश के प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर गाजियाबाद
गाजियाबाद सोमवार को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर रहा। जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 322 हो गया, जिससे हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई। लोनी में AQI 390 दर्ज किया गया, जो सबसे खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है। अधिकारियों को तेज हवाओं से राहत की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण में उतार-चढ़ाव के बीच सोमवार को गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर रहा। रविवार को जिले का AQI 266 था, जो सोमवार को बढ़कर 322 हो गया, जिससे हवा बहुत खराब कैटेगरी में आ गई। चारों स्टेशनों पर AQI लगातार बढ़ता रहा, जिसमें लोनी में हवा सबसे जहरीली रही।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिले की हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में तीन दिन AQI गिरा था और हवा की स्पीड बढ़ने से प्रदूषण का लेवल भी कम हुआ था, लेकिन सोमवार को प्रदूषण का लेवल फिर बढ़ गया।
लोनी में सबसे खराब हवा की क्वालिटी दर्ज की गई, जिसका स्कोर 390 रहा, जो गंभीर कैटेगरी के करीब है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी और वसुंधरा में कूड़े में आग लगने की घटनाएं ज्यादा होने की वजह से हवा प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि तेज हवाएं चलने से प्रदूषण से राहत मिलेगी।
|गाजियाबाद - वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
(सोमवार, 1 दिसंबर 2025 - लेटेस्ट अपडेट)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|गाजियाबाद (औसत)
|322
|बहुत खराब
|इंदिरापुरम
|310
|बहुत खराब
|वसुंधरा
|302
|बहुत खराब
|लोनी
|390
|बहुत खराब (सबसे जहरीला)
|संजयनगर
|301
|बहुत खराब
