Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Pollution: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई फेल? देश के प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर गाजियाबाद

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    गाजियाबाद सोमवार को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर रहा। जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 322 हो गया, जिससे हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई। लोनी में AQI 390 दर्ज किया गया, जो सबसे खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है। अधिकारियों को तेज हवाओं से राहत की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद सोमवार को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर रहा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण में उतार-चढ़ाव के बीच सोमवार को गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर रहा। रविवार को जिले का AQI 266 था, जो सोमवार को बढ़कर 322 हो गया, जिससे हवा बहुत खराब कैटेगरी में आ गई। चारों स्टेशनों पर AQI लगातार बढ़ता रहा, जिसमें लोनी में हवा सबसे जहरीली रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिले की हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में तीन दिन AQI गिरा था और हवा की स्पीड बढ़ने से प्रदूषण का लेवल भी कम हुआ था, लेकिन सोमवार को प्रदूषण का लेवल फिर बढ़ गया।

    लोनी में सबसे खराब हवा की क्वालिटी दर्ज की गई, जिसका स्कोर 390 रहा, जो गंभीर कैटेगरी के करीब है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी और वसुंधरा में कूड़े में आग लगने की घटनाएं ज्यादा होने की वजह से हवा प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि तेज हवाएं चलने से प्रदूषण से राहत मिलेगी।

    गाजियाबाद - वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
    (सोमवार, 1 दिसंबर 2025 - लेटेस्ट अपडेट)
    इलाका AQI श्रेणी
    गाजियाबाद (औसत) 322 बहुत खराब
    इंदिरापुरम 310 बहुत खराब
    वसुंधरा 302 बहुत खराब
    लोनी 390 बहुत खराब (सबसे जहरीला)
    संजयनगर 301 बहुत खराब